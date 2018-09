Daverdens Lajos Meisloh trug sich gegen Delmenhorst II zehnmal in die Torschützenliste ein. (Björn Hake)

Das hatte sich Ingo Ehlers ein wenig anders vorgestellt. Zu gerne wollte der neue Trainer des Handball-Landesligisten TSV Daverden unter Beweis stellen, dass sein Team während der Vorbereitung viel für die Deckungsarbeit getan hat. Seine Sieben zeigte im ersten Saisonspiel gegen die HSG Delmenhorst II allerdings nur über 30 Minuten eine ansprechende Defensivleistung. Auf ihre starke Offensive durften sich die Gastgeber aber einmal mehr verlassen, sodass der TSV einen erfolgreichen Auftakt aufs Parkett legte. Die Ehlers-Sieben gewann gegen die Gäste von der Delme mit 32:27 (16:7).

„Ich hätte es vom Grundsatz her sofort unterschrieben, diese Partie mit fünf Toren zu gewinnen“, meinte Ingo Ehlers. „Aber wir haben uns das Spiel in der zweiten Halbzeit zum Teil selbst kaputtgemacht. Wir haben es verpasst, die Begegnung mit 15 Toren Unterschied zu gewinnen und so gleich etwas für das Torverhältnis zu tun.“ Der Grund dafür, dass der TSV Daverden „nur“ fünf Treffer mehr als die Gäste erzielte, lag für Ehlers besonders in der Abwehr. „Nach dem Seitenwechsel haben wir das Defensivverhalten komplett eingestellt. Das ärgert mich“, sagte der Trainer. „Mit der Angriffsleistung bin ich über 60 Minuten zufrieden, mit der Abwehr aber eben nur 30.“

Seine junge Mannschaft sei vor allem in den Phasen unruhig geworden, wenn die Oberliga-Reserve aus Delmenhorst mehrere Tore in Folge erzielte. Das war zum Beispiel Mitte der zweiten Halbzeit der Fall, als die HSG aus einem 12:21-Rückstand ein 16:21 machte. „Wir sind noch nicht so weit, dass wir dann die Ruhe bewahren“, meinte Ingo Ehlers. Am Ende genügte die starke Offensive dem TSV aber, um die HSG Delmenhorst II in Schach zu halten. Ehlers: „Daher ist insgesamt auch alles gut.“