Ole Fastenau (am Ball) verletzte sich während der Partie. (Björn Hake)

Dass Simon Bodenstab und Erik Beuße, beide Leistungsträger bei den Verbandsliga-Handballern des TSV Daverden, im Heimspiel gegen die HSG Heidmark passen müssen, stand bereits vor der Partie fest. Nicht geplant war hingegen, dass mit Ole Fastenau auch noch ein dritter Stammspieler bei den Grün-Weißen seine Mannschaft nicht wie erhofft unterstützen konnte. Fastenau verletzte sich während der Partie. Die zweite Halbzeit verfolgte er nur noch als Zuschauer. Laut TSV-Trainer Ingo Ehlers war der Ausfall des dritten Stammspielers dann auch der Hauptgrund für die Niederlage. Die Gäste aus dem Heidekreis gewannen die Begegnung mit 34:27 (13:14).

„Der verletzungsbedingte Ausfall von Ole war in der Tat schwerwiegend. Vermutlich wird er erst einmal mit einem Muskelfaserriss ausfallen“, sagte Ehlers. „Bis Ole vom Feld musste, waren wir am Drücker. Danach konnten wir aber nicht so weitermachen, wie wir es eigentlich wollten.“ Das spiegelte sich am Spielverlauf wider. Zur Halbzeitpause lagen die Gastgeber noch hauchzart in Führung, lagen eine Viertelstunde vor Schluss aber mit fünf Toren im Hintertreffen – 20:25. In der restlichen Spielzeit bauten die Gäste ihren Vorsprung noch leicht aus.

Trainer hat ein mulmiges Gefühl

Ehlers wollte nach der Niederlage aber nicht alles schlechtreden. „Mit unserer Abwehr war ich über weite Strecken zufrieden. Niklas Wehrkamp hat unsere Deckung gut zusammengehalten“, sagte Ehlers. Mit Blick auf die Zukunft wird dem Coach dann aber doch mulmig zu Mute. Denn Simon Bodenstab wird auch in den kommenden Wochen aus privaten Gründen fehlen, zudem geht Erik Beuße im Februar für eineinhalb Jahre nach Südafrika. „Bis Anfang Dezember waren wir noch oben dabei. Jetzt müssen wir aber eher nach unten blicken. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es jetzt auch mal eine heftige Niederlage setzen kann. Unser Kader ist jetzt ein wenig dünner. Daran darf die Mannschaft aber nicht zerbrechen“, sagte der Trainer des Aufsteigers.