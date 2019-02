Benjamin Schnäpp gehörte zu den Spielern, die dem TV Sottrum in Sulingen fehlten. (Michael Braunschädel)

Sulingen. Das Schlusslicht der Handball-Landesliga, der TV Sottrum, wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg. „Wir sind nur konkurrenzfähig , wenn wir auf unseren kompletten Kader zurückgreifen können.“ Zu dieser Erkenntnis ist TVS-Coach Rolf Karnick nach dem Auswärtsspiel beim TuS Sulingen gekommen. Ohne ihre beiden Keeper Julian Kulgart und Jonas Hopp sowie Felix Lückert und Benjamin Schnäpp mussten sich die Männer von der Wieste im Landkreis Diepholz mit 28:34 (14:19) geschlagen geben. Nach einer langen Verletzungspause (Wadenbeinbruch) war Hendrik Splittgerber wieder dabei. Der Rückraumspieler der Sottrumer fügte sich mit drei Toren ein.

Als Jannik Knieling für den TuS Sulingen nach 49 Minuten getroffen hatte, lagen die Gäste erstmals mit zehn Toren zurück – 19:29. Etwa fünf Minuten vor dem Ende traf Hauke Herbst zum 26:32 für die Sottrumer. Bei diesem Sechs-Tore-Abstand blieb es bis zum Schluss. „Die Moral stimmt bei uns. Die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen“, stellte Rolf Karnick trotz der 16. Niederlage im 17. Spiel fest.

Bis zum 13:11 aus Sicht der Heimsieben war der TV Sottrum beim Verbandsliga-Absteiger auf Augenhöhe geblieben. Zur Halbzeit war der Rückstand dann auf fünf Tore angewachsen. Für den TuS Sulingen war die Partie am Sonnabend das zweite Spiel innerhalb von 24 Stunden. Einen Tag zuvor musste sich das Team von Coach Hartmut Engelke dem TV Schiffdorf mit 24:29 geschlagen geben. Für den TV Sottrum geht es jetzt mit einem Heimspiel weiter. Die HSG Delmenhorst II kommt am Sonntag, 3. März, in die Halle Am Bullenworth. Die Karnick-Sieben wird dann einen weiteren Anlauf nehmen, um den zweiten Sieg einzufahren.