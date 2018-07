Jahr für Jahr arbeitet der Hannoveraner Verband an dem Erfolg seines Turniers – nun soll das Areal an der Lindhooper Straße nach Möglichkeit umgebaut werden. (Christian Walter)

Stillstand, den hat es bei Verden International nie gegeben. Seit dem Weggang der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde vor drei Jahren hat der Hannoveraner Verband alles daran gesetzt, das Verdener Dressur- und Springfestival auf eigene Füße zu stellen. „Wir haben das Turnier sukzessive verändert und entwickelt“, sagt Werner Schade, Geschäftsführer und Zuchtleiter des Verbandes.

Dass das Konzept aufgeht, zeigt die Zahl der Nennungen für das diesjährige Turnier vom 31. Juli bis 5. August. Schade spricht von einem Rekordergebnis, rund 1200 Pferde und zwischen 400 und 500 Reiter werden derzeit erwartet. Der Andrang auf Verden International ist laut Organisatorin Ulrike Kubelke unter anderem deshalb so groß, weil vor allem junge Reiter gute Chancen auf Startplätze hätten. Ausschlaggebend sei auch der Sandboden, der im dritten Jahr in Folge im Stadion ausgelegt wird.

Wenn es nach dem Hannoveraner Verband geht, so ist es das letzte Turnier, in dem er beim Sandboden auf eine mobile Lösung zurückgreift. Anfang des Jahres hatte der Verband eine Abfuhr hinnehmen müssen. Er hatte sich dafür eingesetzt, das Stadion an der Lindhooper Straße dauerhaft mit einem Sandboden auszustatten. Bei anderen Mitnutzern hatte der Vorstoß massive Kritik ausgelöst (wir berichteten). Auf Dauer, hatte der Verband argumentiert, würde das Ankarren des Sandes zu teuer werden. Für 2018 und 2019 hatte der Verband Gelder von Kreis und Stadt beantragt und eine Summe von 20 000 Euro pro Jahr veranschlagt. Der Landkreis gewährte dem Verband den Zuschuss, allerdings über 15 000 Euro und unter der Voraussetzung, die Stadt beteilige sich mindestens zu gleichen Teilen. Nun aber könnte es doch noch etwas werden mit dem dauerhaften Sandboden. „Unser Ziel ist es, dass auf dem Gelände ein neuer Springplatz angelegt wird“, gibt Schade die neueste Entwicklung bekannt.

Im August soll es ein Gespräch mit dem Stadtrat und den anderen Sportvereinen, die das Areal mitnutzen, geben. Dabei soll es um die Details zur Gestaltung des Geländes gehen. „Es besteht ein großer Konsens im Moment“, gibt sich Schade zuversichtlich. Ziel sei es, zur einmaligen Rückkehr der Weltmeisterschaft nach Verden 2020 mit einem neuen Gelände aufwarten zu können. „Die Weiterentwicklung unseres Geländes ist wichtig für den Pferdesport in Niedersachsen insgesamt.“

Beim Dressur- und Springfestival ist der Blick wiederum auch auf die internationale Reitwelt gerichtet. Für den Grand Prix am Sonnabend, 4. August, sind 30 Teilnehmer gemeldet, sie reisen unter anderem aus Griechenland, Italien, Japan und Südafrika an. Bei der mittleren Tour des internationalen Springens gibt es in diesem Jahr eine Veränderung: Erstmals kann der Sieger dieser Kategorie Weltranglistenpunkte sammeln. Der Preis ist nun nämlich mit 25 000 Euro dotiert. Nach dem CHIO in Aachen könnten nun noch Nachmeldungen dazu kommen, vermutet Kubelke.

Um die Pferdezucht geht es beim Auftakt von Verden International am Dienstag, 31. Juli. Die Herwart-von-der-Decken-Schau gilt als Top-Schaufenster für dreijährige Hannoveraner-Stuten, 60 bis 70 werden sich vor Publikum zeigen. Auch diesmal wird es nur ein Dressurviereck geben, nicht wie früher zwei. „Dadurch gibt es für die Zuschauer keine langen Pausen. Es bleibt von Dienstag bis Sonntag spannend“, begründet Kubelke die Entscheidung. Auch im Springstadion gibt es an allen Tagen einen straffen Zeitplan. Die Dressurritte werden dabei kommentiert. „Das macht den Dressursport auch für die allgemeinen Zuschauer transparenter“, sagt Kubelke. Eingebettet in das Programm findet Freitag und Sonnabend, 3. und 4. August, die Auktion von Fohlen und Zuchtstuten in der Niedersachsenhalle statt. Vergangenes Jahr hatte die Elitefohlen-Versteigerung erstmals zeitgleich mit dem Reitsportturnier stattgefunden – laut Schade ein Erfolg. „Die Auktion hat durch das Turnier noch einmal einen gewaltigen Schub bekommen.“