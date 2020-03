Momentan sind auch die Handballer der SG Achim/Baden zum Nichtstun verdammt. Bis sie Gewissheit haben, wie es mit der aktuellen Saison weitergeht, wird es noch dauern. (Björn Hake)

Wie geht es für die Handballer weiter? Diese Frage bleibt weiterhin unbeantwortet. Aufgrund der Corona-Pandemie ruht der Handballsport im Kreis Verden seit rund zwei Wochen. Dadurch befinden sich die Klubs in einer Warteschleife. Noch ist vollkommen unklar, wie – oder ob überhaupt – die Saison in den Ligen des Handballverbands Niedersachsen (HVN) fortgesetzt wird. Bis eine Entscheidung fällt, wird es noch dauern. Aber der HVN hat nun einen Zeitplan bekannt gegeben, wie der Verband weiter verfahren will.

Wenige Tage vor Ostern soll gesprochen werden. Genauer gesagt am 8. April. Die Mitglieder des HVN-Präsidiums sind für diesen Tag zu einer Online-Konferenz verabredet. Während des Meetings wollen sich die Offiziellen über verschiedene Szenarien der Fortsetzung, der weiteren Aussetzung beziehungsweise einer vorzeitigen Beendigung des Spielbetriebes der Saison 2019/20 beraten. Eine endgültige Entscheidung über das weitere Verfahren wird am 8. April aber wohl nicht fallen: HVN-Präsident Stefan Hüdepohl erwartet den finalen Entschluss nicht vor Mitte April. Das berichtet der Verband auf seiner Homepage.

Hüdepohl bezieht sich bei seiner Einschätzung auf die Weisungen der Behörden. So hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung unter anderem beschlossen, alle öffentlichen und privaten Sportanlagen bis auf Weiteres zu schließen. „Diese Weisung gilt derzeit noch bis zum 18. April“, erklärt Hüdepohl. Eine Verlängerung sei nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. „Ob und in welcher Form Wettbewerbe nach dem 18. April ausgetragen werden können, hängt im Wesentlichen von weiteren Maßnahmenpaketen des Bundes und der Länder ab“, erklärt der Verbandspräsident. Er selbst befinde sich im ständigen Austausch mit dem Deutschen Handballbund und Vertretern anderer Landesverbände. Ziel müsse eine bundesweit möglichst einheitliche Regelung sein. Dem Vorstoß des Hessischen Handball-Verbandes, der bereits vor Wochenfrist die Saison 2019/2020 für beendet erklärt hatte, will sich Hüdepohl (noch) nicht anschließen. Sprich: Die Handballklubs der Region können noch darauf hoffen, dass die Saison beendet wird. Es steht ihnen allerdings eine Hängepartie ins Haus. Fraglich ist vor allem, wie es für die Mannschaften aussieht, die im Auf- beziehungsweise Abstiegskampf stecken.

An Ideen, um die Frage, wie es weitergeht zu beantworten, werde bereits getüftelt. Laut HVN-Mitteilung entwickelt Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof derzeit mit den Mitgliedern des Spielausschusses verschiedene Vorschläge. Auch an Entwürfen über Auf- und Abstiegsregelungen, die bei einer vorzeitigen Beendigung der Saison greifen könnten, wird gearbeitet. „Diese vor Mitte bis Ende April zu veröffentlichen, wäre nicht zielführend“, findet Hüdepohl. „Auch wenn wir den Vereinen gerne Planungssicherheit geben würden. Wir befinden uns aktuell in allen Lebensbereichen in Krisensituationen. Und da will jeder Schritt gründlich bedacht sein, um nach der Krise möglichst schnell wieder zur Normalität zurückzufinden.“

Ausharren – das ist derzeit in allen Lebensbereichen oberstes Gebot. Zwar wünscht sich Cord Katz, Teammanager der SG Achim/Baden, eine schnelle Klarheit. Andererseits solle auch kein unnötiger Druck auf den Verband aufgebaut werden. „Wir alle befinden uns momentan in einer schwierigen Lebenslage. Das gilt auch für den HVN“, sagt Katz. „Natürlich würden wir uns eine frühzeitige Entscheidung wünschen. Aber jede Liga hat ja auch ihre Besonderheit. Eine Lösung kann da nicht so einfach aus dem Ärmel geschüttelt werden.“ Für den Offiziellen der SG Achim/Baden, die in der Oberliga Nordsee als Tabellenneunter in die Zwangspause gegangen ist, sei es die fairste Lösung, die Saison für beendet zu erklären. „Das einzig logische wäre für mich, wenn die Saison so gewertet wird, als wäre sie nie gespielt worden. Aber da wird es auch andere Meinungen geben.“

Einen Abbruch der Saison würde auch Martin Eschkötter bevorzugen. Allerdings denkt er, dass sie dennoch gewertet werden müsste. Eschkötter trainiert nun im zweiten Jahr die Frauen des TSV Daverden. Momentan steht er mit seinem Team in der Regionsoberliga auf Rang eins. Eigentlich hätten die Grün-Weißen am vergangenen Wochenende das wohl entscheidende Spiel um die Meisterschaft gegen Verfolger HSG Mittelweser/Eystrup ausgetragen. Doch zuvor hatte das Coronavirus das öffentliche Leben lahmgelegt. Ob der HVN sich mit seiner Planung zu viel Zeit lasse, vermag der erfahrene Coach nicht zu beurteilen. „Es wäre natürlich gut, wenn man schon jetzt sicher für die neue Saison planen könnte. Aber ich weiß halt: Momentan geht das nicht. Wenn ich abends die Tagesschau sehe, wird mir eines bewusst: Es ist nebensächlich, wann entschieden wird, wie es bei uns weitergeht.“

Das Sportliche ist auch für Sascha Kunze, Trainer der HSG Verden-Aller, derzeit ganz weit weg. Dabei hatte sich sein Team vor der Zwangspause gut entwickelt. Durch Siege gegen die HSG Stuhr und den TV Langen hatte sich die HSG in der Landesliga der Männer auf Platz neun vorgearbeitet. „Im Moment“, sagt Kunze, „gibt es wichtigeres als Landesliga-Handball.“ Vom Verband wünscht sich der 34-jährige Coach eine möglichst schnelle Entscheidung. Eine lange Hängepartie helfe niemanden. Die Bundesliga der Frauen habe eine gute Lösung gefunden, findet Kunze. „Dort wurde die Saison inzwischen abgebrochen und es gibt keine Absteiger“, erläutert der Coach der HSG. Derweil habe er die Zeit genutzt, um den Kader für die neue Saison zu plane. In Sachen Personal sei „intern alles glatt gezogen“, sagt Sascha Kunze. Bis auf Lars Koröde – der junge Linksaußen schließt sich dem TSV Daverden an – werde es voraussichtlich keine Abgänge geben. Auch Haupttorschütze Glenn Rades (110 Saisontore in 20 Spielen) habe seine Zusage gegeben. Der Linksaußen hatte sich zwischenzeitlich mit einem Wechsel beschäftigt. Die Kreisrivalen vom TSV Daverden oder TV Oyten waren Optionen.

In der Landesklasse der Frauen wurde der TSV Morsum auf dem Weg zur Rückkehr in die Landesliga durch das Virus ausgebremst. Als Zweiter der Tabelle weist der TSV bei noch vier ausstehenden Spielen drei Punkte Vorsprung auf den Dritten TuS Rotenburg auf. Auch für Morsums Trainer Timo Lütje war die Entscheidung des Verbandes alternativlos. „Natürlich war die Aussetzung der Saison die richtige Entscheidung“, betont Lütje. Auch er wünscht sich möglichst schnell Klarheit. Eine Wiederaufnahme oder sogar eventuelle Entscheidungsspiele hält der Verdener für schwierig. Da müssten die Mannschaften dann quasi innerhalb kürzester Zeit „von null auf 100 hochfahren.“ Timo Lütje plädiert indes dafür, dass es in diesem Jahr keine Absteiger geben soll. Teams, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, solle man den Gang in die höhere Liga aber nicht verwehren. Viele Teams hätten monatelang auf dieses Ziel hingearbeitet. Man könne die Ligen aufstocken, schlägt Timo Lütje vor, und die Staffelstärke in der kommenden Spielzeit durch eine höhere Anzahl von Absteigern wieder auf den aktuellen Stand bringen.

Alle Überlegungen sind gut gemeint, aber eben auch nur Spekulation. Die Entscheidung wird der HVN treffen – und die ersten Schritte dorthin will der Verband kurz vor Ostern machen.