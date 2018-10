Einen ersten Eindruck von den Gegebenheiten in Portugal bekamen die Schröders schon bei einem Test am Donnerstag. (FR)

Lissabon/Thedinghausen. Zwei Thedinghäuser werden im Landkreis Verden gerade vergebens gesucht – der 60 Jahre alte Jürgen Schröder und sein 27-jähriger Sohn Max sind knapp 2500 Kilometer weiter entfernt unterwegs. Ihre Mission: die Baja Portalegre. Dort werden die beiden Rallyefahrer an diesem Wochenende mehr als 500 Kilometer zurücklegen und damit ihr Sportjahr 2018 beschließen.

Für die Schröders wird es das erste Rennen im äußersten Südwesten Europas an der Atlantikküste der iberischen Halbinsel sein. Die Eindrücke nach der Ankunft sind positiv. „Wir haben schon einmal 80 Kilometer zum Einfahren absolviert. Das war alles top, das lief gut“, berichtet der ältere Schröder via Telefon aus Portugal. Der 60-Jährige lässt sich grundsätzlich von der Strecke überraschen. Mehr als die Information, dass das Duo auf dem Weg vielen Olivenhainen und Sandbahnen begegnen wird und die Schnelligkeit nicht ziemlich hoch sein soll, kann er nicht weitergeben. Er selbst hat dagegen schon eine ganz genaue Vorstellung, wie die Aufteilung im eigenen Nissan Navara sein wird: „Normal lasse ich meine Söhne immer einen Tag fahren. Dadurch sammeln sie Erfahrung als Fahrer. Hier werde ich das wohl aber nicht machen – dafür ist die Strecke zu kurz.“

Die Erwartungen des Duos vom PS Laser Racing Team sind relativ gering gehalten. „Mal schauen, was geht“, lautet die Ansage von Jürgen Schröder. Um im Feld von gut 100 Fahrern nicht komplett chancenlos zu sein, besitzt der Prolog am Freitag eine große Bedeutung. „Hier müssen wir eine gute Startposition herausholen. Sonst wird es schwierig“, schätzt er. 80 Kilometer des Rennens werden bereits nach dem Prolog absolviert, am Samstag werden die Fahrer zweimal circa 220 Kilometer zurücklegen. In Portugal, erzählt Teamsprecher Gerhard Schneider, nehme die gesamte Weltelite im Cross Country Sport teil. Unter anderem geht es um Punkte für die portugiesische Meisterschaft, außerdem bereiten sich fast alle Teams und die Schröders auf die „Rallye Dakar“ vor. So ist der Deutsche und zwölfmalige Dakar-Sieger Stephan Peterhansel vom deutschen X-raid Team am Start, auch Jutta Kleinschmidt und das Team Walcher haben sich angekündigt. Da die Veranstaltung von vielen engen Abzweigen und Flussquerungen geprägt ist, sind die Beifahrer besonders gefragt. Die Fahrer müssen immer mit höchster Konzentration agieren.

Das Vertrauen in seinen Sohn ist jedoch groß. Max, mit dem er nun erstmals seit einem halben Jahr mal wieder eine Rallye bestreiten wird, harmoniert gut mit seinem Vater. „Wir verstehen uns gut“, bestätigt dieser und bezieht das Lob auf seine beiden Kinder. Demnach stimme auch das Niveau des selbstständigen 29 Jahre alten Daniel. „Beide sind gut – da gibt es keinen großen Unterschied“, sagt Jürgen Schröder. Diesmal fährt er das Rennen wieder mit Max, das wird immer von der Zeit beider Söhne abhängig gemacht. „Daniel hat momentan ziemlich viel zu tun“, begründet der 60-Jährige die Wahl für Portugal. Anfang des neuen Jahres, so kündigte er es schon einmal an, werde er mit Daniel die Rallye Dakar in Südamerika bestreiten. Zu diesem Zeitpunkt werde sein Beifahrer vom kommenden Wochenende nämlich mit seinem Masterstudium Fachrichtung Prüfungstechnik ordentlich beschäftigt sein.

Mit Daniel, der diesmal nicht mit am Start ist, absolvierte der Vater seine bislang letzte Rallye. Bei der Baja Polen im September lieferten die Schröders ein überzeugendes Rennen ab, wenngleich ein defekter Kurbelwellensensor die beiden Thedinghäuser auf Rang sechs liegend zum Abbruch zwang. „Das war frustrierend, aber passiert anderen auch mal“, berichtet Jürgen Schröder.

Die danach im Oktober geplante Teilnahme an der Rallye in Marokko musste er aus berufsbedingten Gründen sausen lassen – schon da sollte sein Comeback mit seinem 27-jährigen Sohn Max stattfinden. Das holen beide jetzt am Wochenende nach. Im Konzert der Größen möchten sich die Schröders möglichst gut verkaufen.