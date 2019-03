Trainer und Betreuer sind mitunter ein Problem am Spielfeldrand. Ein Problem, dass hin und wieder auch die Fußball-Sportrichter auf den Plan ruft. Offenkundig wurde dies jetzt beim Staffeltag, der Vereinsvertreter und den Bezirksjugendausschuss im Niedersachsenhof Verden zusammenführte.

Bezirksjugendobmann Uwe Norden verbreitete auf der Sitzung aber auch positive Sätze. „Die Hinserie ist sehr gut verlaufen. Die Witterungsverhältnisse haben deutlich besser mitgespielt als ein Jahr zuvor“, zog der Vorsitzende des Bezirksjugendausschusses ein erfreuliches Fazit der Herbstserie 2018. Positiv fiel auch auf, dass die Vereine bei den Spielverlegungen deutlich besser mitspielten als noch in der Saison zuvor. In dieser wurden die Staffelleiter oft mit dem Problem konfrontiert, dass der Sportplatz nach der von Vereinsseite vorgeschlagenen Spielverlegung durch eine andere Begegnung bereits belegt war.

Uwe Norden ergriff auf dem Staffeltag die Gelegenheit, Ehrungen für Titelträger auf Bezirksebene vorzunehmen. Die Futsal-Hallenbezirksmeister VfL Westercelle (A-Junioren), FC Este 2012 (B-Junioren), JSG Apensen/Harsefeld (B-Juniorinnen), VSK Osterholz-Scharmbeck (C-Junioren) und TSV Bardowick (C-Juniorinnen) bekamen auf dem Staffeltag Urkunden mit einem Mannschaftsbild überreicht.

Spielleiter Wolfgang Schönfeld hatte sich in der Winterpause damit zu beschäftigen, Ersatz für abgemeldete Mannschaften zu besorgen. Die etwas überraschenden Ausstiege zur Winterpause, darunter zwei Teams aus dem Heidekreis, bereiteten dem Bezirksjugendausschuss zumindest leichte Schwierigkeiten bei der Neubesetzung. Für Donnerstag, 30. Mai (Himmelfahrt), sind zudem sechs Bezirkspokalendspiele (C- und B-Juniorinnen, U16- bis U19-Junioren) in Rotenburg/Wümme fest eingeplant. Aus einem Pyrotechnik-Vorfall der Vorsaison hat der Bezirksjugendausschuss seine Konsequenzen gezogen. So soll das Endspiel der U19-Junioren am Vatertag auf der Sportanlage in der Ahe diesmal bereits um 11 Uhr angepfiffen werden.

Probleme am Seitenrand

Sportrichter Rüdiger Wiegand nutzte den Staffeltag dazu, den Vereinsvertretern eindringlich vor Augen zu führen, Disziplin auch von den Trainern und Betreuern vorzuleben. Der Vorsitzende des Bezirkssportgerichts steht im Spieljahr 2018/19 aktuell bei 25 Verfahren, darunter elf aus dem Jugendbereich. „Der Umfang im Jugendbereich ist sehr intensiv geworden“, verwies Rüdiger Wiegand auf Mehrarbeit bei der Aufarbeitung der Verfahren. Der Sportrichter forderte die Vereine dazu auf, sich auch selbst zu hinterfragen. „Die Trainer sollen sich nicht nur auf Fair-Play berufen, sondern auch vorleben“, gab Rüdiger Wiegand den Vereinsvertretern mit auf den Weg. Der Bezirksjugendobmann stimmte ins gleiche Horn. „Das Problem befindet sich in seltensten Fällen auf dem Platz, sondern neben dem Platz“, betonte Uwe Norden. „Die Trainer haben alle zusammen einen Erziehungsauftrag."

Der Bezirksjugendausschuss bereitet sich außerdem wohl darauf vor, den Bezirkspokal im Nachwuchsbereich in der Saison 2019/2020 auszudehnen. Aus den neuen Kreisen des Bezirks Lüneburg kam das Echo, auch bei den U14- und U15-Junioren (C-Jugendbereich) einen Bezirkspokal auszuspielen. Die endgültige Entscheidung, ob dieser Wettbewerb eingeführt wird, will der Bezirksjugendausschuss auf einer Sitzung am Karfreitag, 19. April, in Verden treffen.