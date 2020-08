Wolfgang Schönfeld hatte in der Fußball-Sommerpause eine Menge Arbeit zu erledigen. Der Jugend-Spielleiter aus Bad Bevensen beschäftigte sich intensiv mit der Staffeleinteilung für die Spielzeit 2020/2021. Nach mehreren Ab- und Ummeldungen liegt die Einteilung nun vor. Der NFV-Kreis Verden greift im Jugendbereich auf Bezirksebene in der Herbstserie 2020 mit 13 Teams in elf Spielklassen ins Spielgeschehen ein.

Noch vor einigen Tagen machte der VSK Osterholz-Scharmbeck bei den U16-Junioren einen Rückzieher vom Rückzieher. Der Kreisstadtverein hatte zunächst darauf verzichtet, in der Landesliga Lüneburg an den Start zu gehen. Wolfgang Schönfeld ordnete den VSK Osterholz-Scharmbeck daher der U16-Bezirksliga zu. Nach dem Rückzug vom Rückzug wurde der VSK nun doch der U16-Landesliga 2 zugeteilt. Dort trifft das Team unter anderem auf den kreisverdener Vertreter JSG Union. Die beiden Landesligisten JFV Verden/Brunsbrock und JSG Union sind bei den U16-Junioren in verschiedenen Staffeln zu finden. Der JFV Verden/Brunsbrock kämpft in der Staffel 1 um Tore und Punkte. Die JSG Union stellt sich in der Staffel 2 der Konkurrenz. Der U16 Bezirksliga 2 gehören nach einer Neueinteilung gerade noch fünf Mannschaften an – darunter die JSG Achim/Uesen. Die U16- und U18-Junioren ermitteln unter den Landesligisten in der neuen Spielzeit einen Aufsteiger zur B- und A-Junioren Niedersachsenliga.

Union taucht doppelt auf

Eine Großspielgemeinschaft bildet in der Saison 2020/2021 im Bezirk Lüneburg der JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen. Der TuS Eiche Bargstedt und der TuS Harsefeld schlossen sich zur neuen Spielserie dem vorherigen JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen an. Die Kooperationspartner aus den Kreisen Stade und Rotenburg treffen unter anderem auf die JSG Achim/Uesen (U17 Landesliga), die JSG Union (U16 Landesliga) und den JFV Verden/Brunsbrock (U15 Landesliga). Der Vereinsname Union taucht in der kommenden Spielzeit mit Vertretern aus den Kreisen Rotenburg und Verden auf. Hinter dem JFV Union (Rotenburg) stehen sieben Vereine aus der Samtgemeinde Sottrum. Die JSG Union (Verden) bezieht die Klubs FSV Langwedel-Völkersen, SV Baden und TSV Etelsen ein.

Die Staffelstärke reicht von fünf Mannschaften (U16 Bezirksliga 2) bis zu 13 Teams (U19 Landesliga). Auf Bezirksliga-Ebene werden nach der Herbstserie 2020 neue Staffeln gebildet. Zur Frühjahrsserie 2021 kommen Winter-Aufsteiger aus den Kreisen hinzu. Der NFV-Kreis Verden stellt bei den Juniorinnen kein einziges Team auf Bezirksebene. Bei den Mädchen werden die Spiele in der Herbstserie 2020 in zwei Staffeln abgewickelt (C- und B-Juniorinnen).

Weitere Informationen

U19 Landesliga: MTV Treubund Lüneburg, JSG Gellersen/Reppenstedt, SV Lilienthal-Falkenberg, VSK Osterholz-Scharmbeck, SV Blau-Weiß Bornreihe, JSG am Dobrock, VfL Güldenstern Stade, JSG Osteland, SV Lemgow/Dangenstorf, FSG Heidmark, JSG Baden/Etelsen, MTV Eintracht Celle, SG Estetal

U18 Landesliga 2: JSG Flotwedel, VfL Westercelle, JFV Cuxhaven, JSG Ummel, JFV Verden/Brunsbrock, Rotenburger SV, TV Jahn Schneverdingen

U18 Bezirksliga 2: JFV Aller-Weser, JSG Achim/Uesen, JSG Südheide 09, TSV Apensen, SG Schiffdorf/Sellstedt, VfL Sittensen

U17 Landesliga: Buchholzer FC, FC Rosengarten, JFV Ahlerstedt II, SV Drochtersen/Assel, MTV Treubund Lüneburg, JSG Ilmenautal, SV Holdenstedt, JSG Achim/Uesen, JFV Cuxhaven, JSG Langen/Debstedt

U17 Bezirksliga 2: FC Hambergen, JFV Biber, FSG Heidmark, VfB Vorbrück Walsrode, JSG Gnarrenburg, JSG Backsberg, JFV Buxtehude

U16 Landesliga 1: TSV Winsen/Luhe, TuS Fleestedt, TSV Wrestedt/Stederdorf, JSG Ilmenautal, MTV Treubund Lüneburg, VfL Westercelle, JFV Verden/Brunsbrock

U16 Landesliga 2: JFV Ahlerstedt, VfL Güldenstern Stade, JSG Altes Land, JSG Wurster Nordseeküste, JFV Cuxhaven, JSG Steden/Hambergen, VSK Osterholz-Scharmbeck, JSG Union

U16 Bezirksliga 2: ASV Ihlpohl, JSG Osteland, JSG Achim/Uesen, SG Schiffdorf/Sellstedt, JFV Concordia

U15 Landesliga: JFV Ahlerstedt, TSV Apensen, JFV Verden/Brunsbrock, MTV Treubund Lüneburg, JSG Ilmenautal, TuS Fleestedt, JFV Unterweser, VfL Westercelle

U15 Bezirksliga 2: JSG Geest, SV Drochtersen/Assel, JSG Hambergen/Pennigbüttel, SV Lilienthal-Falkenberg, JFV Staleke Hagen, JSG Achim/Uesen

U14 Bezirksliga: JFV Biber, JFV Cuxhaven, JFV Verden/Brunsbrock, JSG Achim/Uesen, JSG Moormannskamp, JSG Meyenburg/Aschwarden RT