Tobias Naumann ist in Rotenburg nicht dabei. (Björn Hake)

Mit den beiden Heimsiegen gegen den Elsflether TB und die HSG Schwanewede/Neuenkirchen hat der Handball-Oberligist SG Achim/Baden den Vorsprung auf die Abstiegsränge vergrößert. „Wir haben unsere Pflichtaufgaben erfüllt“, stellt SG-Trainer Tobias Naumann daher nüchtern fest. Doch nun steht das nächste Spiel an. Und es wartet ein Gegner, der laut Naumann ebenfalls in die Kategorie „schlagbar“ gehört – der TuS Rotenburg.

Dass die Achimer gegen den starken Aufsteiger gewinnen können, haben sie bereits im Hinspiel beim 24:18-Erfolg bewiesen. Doch in Rotenburg zu spielen, ist noch einmal eine wesentlich schwierigere Aufgabe, auch weil in der Kreisstadt Haftmittel verboten sind. Dennoch geht Tobias Naumann, der dieses Mal von seinem Co-Trainer Thorben Schmidt vertreten wird, die Aufgabe optimistisch an: „Einerseits können wir befreit nach Rotenburg fahren, aber auch mit jeder Menge Selbstvertrauen. Zudem denke ich, dass Rotenburg den größeren Druck hat, weil sie zu Hause gegen uns unbedingt gewinnen wollen. Aber wir haben die nötige Qualität, um diesen Kampf auch anzunehmen.“

Das Spiel wird am Sonnabend um 18.30 Uhr in Rotenburg angepfiffen.