Vom Punkt aus sollte es dann doch funktionieren: Patrick Zimmermann brachte Verden gegen Uelzen in Front. (Michael Braunschädel)

Verden. "Ohne Tor kommt mir hier keiner raus." Diesen Satz richtete Sascha Lindhorst, Coach des FC Verden 04, an seinen Spieler Jonas Austermann, als dieser in der 89. Spielminute das Spielfeld verließ. Austermann war der dritte Wechsel der Gastgeber im Spiel gegen den SV Teutonia Uelzen. Und da Sascha Lindhorst das auch ernsthaft so meinte, was er sagte, lautete das Endergebnis in der Fußball-Partie der Landesliga Lüneburg 3:0 (0:0) für die Verdener.

So deutlich sich das Endergebnis liest, so deutlich waren auch die Spielanteile verteilt. Doch in puncto Spannung spiegelt das Resultat ein falsches Bild wider: Alle Beteiligten erlebten einen nervenaufreibenden Nachmittag am Hubertushain. Dabei hätte alles so locker und ruhig sein können, doch der Chancenwucher der Verdener nahm beinahe katastrophale Ausmaße an. "Was ist da eigentlich los", fragte sich auch Sascha Lindhorst während der Partie. Kaum zu glauben, was seine Mannen für Möglichkeiten versiebten.

Und damit ging es direkt von Beginn an los. Fünf Offensivkräfte fehlten Lindhorst. Hinzukam, dass sich beim Aufwärmen auch noch Abwehrchef Sören Radeke verletzte. Trotz der nächsten Hiobsbotschaft suchte der FCV sein Heil in der Offensive. Die Gastgeber drückten aufs Tempo, Uelzen schien nicht richtig wach und überfordert, während sich Verden Chance um Chance erspielte: Nick Zander mit zwei Fallrückziehern, Jonas Austermann ebenfalls mit doppeltem Versuch, Frederik Bormann aus der zweiten Reihe, der Fuß von Andre Zerbst erwies sich bei einer Hereingabe um wenige Zentimeter zu kurz. All diese Möglichkeiten erarbeiteten sich die Domstädter in den ersten zehn Minuten.

Es folgten bis zur Pause ein schwacher Abschluss von Zerbst – Mischung aus Lupfer und Rückpass – und ein weiterer nicht präzise ausgespielter Konter. Noch gelang es den Verdenern nicht, sich für den hohen Aufwand zu belohnen. Zum einen lag das daran, dass der FCV zwar immer wieder stark über die Außen agierte, in der Mitte aber keinen adäquaten Abnehmer fand. Ein solcher stand am Spielfeldrand mit einem Gips an der Hand – Maximilian Schulwitz, der sich das Kahnbein gebrochen hatte und wahrscheinlich die gesamte Hinrunde fehlen wird, da er sich Anfang November zusätzlich an der Schulter operieren lassen muss. "Da kann ich nicht mitspielen und schon spielen wir so gut über Außen", ärgerte sich Verdens Torjäger.

Und aus Verdener Sicht ging das "sich ärgern" noch weiter. Wenige Sekunden waren in Halbzeit zwei gespielt, da vergab Austermann die nächste Chance. Es gibt im Fußball ungeschriebene Gesetze. Eines davon besagt, dass ein Team für seinen Chancenwucher im Laufe des Spiels bestraft wird. Und die Bestrafung der Verdener folgte in Minute 51. Der erste gute Spielzug der Gäste mündete in einen Strafstoß. Verdens Keeper Stefan Wöhlke foulte Philipp Hatt. Doch das ungeschriebene Gesetz bewahrheitete sich an diesem Tag nicht, Wöhlke parierte den Strafstoß von Andris Kuvsinovs.

Nun wurde es turbulent: Erst wurde ein Handspiel von Uelzens Keeper außerhalb des Strafraums nicht geahndet, dann ertönte wenig später ein weiterer Elfmeterpfiff. Frederik Bormann wurde gefoult. Patrick Zimmermann trat an und versenkte den Ball mittig ins Netz (56.). Es folgte eine starke Wöhlke-Parade (62.) und anschließend wieder das muntere Chancenvergeben seitens der Domstädter. Insbesondere Nick Zander und Jonas Austermann taten sich dabei hervor. Doch bekanntlich heißt es "Versuch macht klug". Und so sollten es ausgerechnet diese beiden Akteure sein, die in den Minuten 86 und 89 für kollektive Verdener Erleichterung sorgten. Dafür hatten sie auch einiges in puncto Laufleistung getan, was ihre gleichklingenden Sätze bei der jeweiligen Auswechslung bestätigten: "Wo ist das Sauerstoffzelt?"

"Die wollten schon vorher raus", ließ Sascha Lindhorst wissen. Doch nicht mit dem am Ende zufriedenen Coach, eine Auswechslung gab es nur gegen Tore.