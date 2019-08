Mika Haase ist für sein faires Verhalten geehrt worden. (Björn Hake)

Mika Haase, Torhüter des FSV Langwedel-Völkersen, wurde jetzt vom Kreisfußballverband Verden ausgezeichnet – und zwar für sein faires Verhalten, als er mit der zweiten Mannschaft des FSV in der vergangenen Saison auf den TSV Achim getroffen ist.

Während der Partie kam es im Strafraum der Langwedeler zu einer undurchsichtigen Situation. Ein Achimer kam zu Fall. Da sich Schiedsrichter Stefan Hamann nicht sicher war, was genau geschehen war und auch sein Assistent an der Linie keine klaren Hinweise gab, befragte der Unparteiische Mika Haase, ob es einen Kontakt zwischen ihm und dem Gegenspieler gegeben habe. Besonders brisant war zu diesem Zeitpunkt: Es stand 1:1, der FSV spielte gegen den Abstieg, der TSV um den Titel. Trotz der zu erwartenden Folge gab Haase das Foulspiel aber zu. Daraufhin entschied Hamann auf Strafstoß, den die Achimer zum 2:1 verwandelten. Der Schiedsrichter zollte dem Torwart Respekt für sein Eingeständnis. Am Ende der Saison hatte der Elfer dann keine Auswirkungen mehr: Denn die Achimer schafften den Sprung in die Bezirksliga und der FSV Langwedel-Völkersen II gehört weiterhin der Kreisliga an.