Axel Sammrey schlägt vor, die aktuelle Saison nicht zu werten. (Björn Hake)

Wie und wann kann die Saison in der Fußball-Bezirksliga fortgesetzt werden? Diese Frage wird im neuen Jahr eine vielgestellte sein. Axel Sammrey, Trainer des TV Oyten, hat sich seine Gedanken gemacht und nun in einem Schreiben einen persönlichen Lösungsvorschlag am Beispiel der Bezirksliga Lüneburg 3 gemacht. „Ich denke, im Moment kann niemand sagen, wann und wie es mit dem Amateurfußball weitergeht. Das bedeutet, dass eine kurzfristige Planung zurzeit unmöglich ist“, findet der erfahrene Coach, der es weiterhin für falsch hält, dass die Saison 2019/2020 mit Auf-, aber ohne Absteiger gewertet worden war.

Dies solle mit der aktuellen Spielzeit nicht passieren. Sammrey schlägt vor, den Ligabetrieb mit sofortiger Wirkung und ohne Wertung zu beenden. Damit die Teams aber Pflichtspiele bestreiten, solle der Bezirkspokal nun doch noch ausgespielt werden. In Sammreys Szenario würde der Wettbewerb vom 25. April bis 6. Juni über die Bühne gehen. „Die ausgeschiedenen Teams können untereinander Freundschaftsspiele vereinbaren und so ebenfalls im Rhythmus bleiben“, schlägt der TVO-Coach weiter vor.

Die Spielzeit 2021/2022 beginnt im Lösungsansatz von Sammrey am 4. Juli – und zwar mit der neuen Bezirkspokalrunde. An den drei folgenden Wochenenden könnten weitere Pokalrunden ausgespielt werden. „Weiter mit dem Bezirkspokal geht es 2022 mit dem Viertelfinale, Halbfinale und Finale“, teilte Sammrey seine Vorstellungen mit. In der Bezirksliga Lüneburg 3 würden – wie schon in dieser Saison – 21 Teams an den Start gehen. Sammrey würde jedoch auf einen anderen Modus setzen und die Mannschaften zunächst in einer Staffel und einer Einfachrunde gegeneinander antreten lassen. „Somit hätte jedes Team zehn Heim-, zehn Auswärtsspiele und wäre einmal spielfrei“, erklärte Sammrey. Diese „Hinrunde“ könnte in den Überlegungen Sammreys im Zeitraum vom 1. August bis 12. Dezember ausgespielt werden.

Splittung nach der Winterpause

Danach könnte es zur Splittung der Bezirksliga kommen, schlägt Sammrey vor: „In eine Aufstiegsgruppe mit den Teams von Platz eins bis zehn sowie in eine Abstiegsgruppe mit denen von Platz elf bis 21. Es werden nur die Ergebnisse aus der Vorrunde von den Mannschaften mitgenommen, die in einer Gruppe spielen. Das bedeutet, dass jedes Aufstiegsgruppen-Team noch neun Spiele und jedes Abstiegsgruppen-Team noch zehn zu bestreiten hat.“

Laut Sammrey wäre durch seinen Lösungsansatz ein faires Ende der Saison 2021/2022 gewährleistet, eine Sommerpause möglich und „vor allem eine normale Saison 2022/2023“, findet der TVO-Coach.