Axel Sammrey bleibt dem TV Oyten noch lange erhalten. (Björn Hake)

Die Fußballer des TV Oyten planen auch in den kommenden Jahren mit ihrem Trainer Axel Sammrey. Der erfahrene Coach hat seinen Vertrag beim Bezirksligisten jetzt bis 2021 verlängert. Das teilte Detlef Meyer, Vorsitzender der TVO-Fußballabteilung, am Freitag mit.

Beim TV Oyten soll somit eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Sammrey hatte das Traineramt beim TVO zur Saison 2015/2016 übernommen. Gleich in seiner ersten Spielzeit führte er den Klub in der Kreisliga zur Meisterschaft und in die Bezirksliga. Und auch in dieser Klasse spielen die Oytener seit dem Aufstieg eine gute Rolle. Im ersten Bezirksligajahr wurde die Sammrey-Elf Fünfter, im zweiten Dritter. Und auch in der laufenden Saison hat sich der TV Oyten nach einem holprigen Saisonstart gefangen. Seit nunmehr sechs Spielen haben Sammrey und Co. nicht verloren.

"Die Identifikation zwischen Trainer und Verein ist identisch. Die Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen dafür, dass der Weg klarer und länger beschritten werden kann. Es herrscht eine beidseitige Zufriedenheit“, sagte Detlef Meyer über die Vertragsverlängerung.