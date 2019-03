Verden. Einen perfekten Start in die Frühjahrsrunde der 1. Fußball-Kreisklasse hat der SV Baden hingelegt. Beim ambitionierten Verdener Türksport setzte sich das Team von Trainer Götz Kessemeier nach einem frühen Rückstand mit 4:1 (1:1) durch und setzte einen Meilenstein in Richtung Klassenerhalt, der Türksport verpasste den Sprung auf Platz zwei der Tabelle.

Während die Partie TSV Thedinghausen II gegen Bassens Reserve ausfiel, war der Sportplatz an der Verdener Realschule in einem guten Zustand, sodass Referee Bernd Oetting das Spiel anpfiff. Die Badener hatten eine offensive Ausrichtung und eindeutige Vorteile im Ballbesitz. Dennoch gingen die Platzherren nach einem Konter durch Alper Dogru in Führung (17.). Mit einem Distanzschuss glich Necat Tavan für den SVB aus. Unmittelbar nach der Halbzeit gelang Luca Buchwitz das 2:1 für die Elf von Kessemeier (47.), die kurz darauf durch den Treffer von Jan-Hendrik Syeren das Spiel entschied (51.). Den Schlusspunkt setzte Tavan mit dem 1:4 (60.). „Es war ein sehr faires Spiel, welches Baden verdient gewann“, sagte Türksport Coach Herbert Kamp. Kessemeier lobte seine Elf: „Die Platzhoheit war eindeutig bei uns.“