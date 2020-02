Maximilian Schön (links) und Leander Schulz führten den TV Baden II beim TuS Bersenbrück zu einem 3:2-Auswärtssieg. (Björn Hake)

Jetzt müssen die Oberliga-Volleyballer des TV Baden II auch nicht mehr rechnen. Nachdem sie vor einer Woche den Klassenerhalt schon theoretisch gesichert hatten, haben sie nun endgültige Gewissheit. Denn das Team gewann beim Tabellenzweiten TuS Bersenbrück. Allerdings musste ein wahrer Kraftakt her, um das Spiel für sich zu entscheiden. Die Badener verloren zunächst die Sätze eins und zwei, steigerten sich dann aber und gewannen schlussendlich mit 3:2 (17:25, 22:25, 25:19, 25:21, 23:21).

Die Voraussetzungen, mit denen die Zweitliga-Reserve des TVB ins vorletzte Spiel der Saison 2019/2020 gehen musste, waren nicht die besten: Zum einen traten die Badener die Fahrt nach Bersenbrück ohne ihren Trainer Peter-Michael Sagajewski an. Der Coach war zeitgleich mit der U18 bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften in Hannover unterwegs. Für Sagajewski übernahm Han Wong die Betreuung des Teams. Der Ersatzcoach musste in den ersten beiden Sätzen jedoch mit ansehen, dass die Gastgeber seiner Mannschaft komplett überlegen waren. Das Resultat: Der Tabellenzweite gewann die beiden ersten Sätze fast problemlos. Als der zweite Durchgang beendet war, deutete nicht viel auf einen Auswärtssieg des TV Baden II hin. „Bersenbrück war in den ersten beiden Sätzen sehr stark. Wir hatten uns eine Taktik überlegt, die aber nicht funktionierte. Der Gegner hat zudem sehr stabil gespielt und war mit seinen Aufschlägen sehr gefährlich“, schilderte Han Wong.

In der Annahme gesteigert

Ab dem dritten Satz wurden seine Vorgaben jedoch vom Team besser umgesetzt. Und das hatte für den TV Baden II positive Folgen. Nun waren es die Gäste, die gegen einen weiterhin starken Gegner, stabiler agierten. „Darüber hinaus wurde unsere Annahme besser“, nannte Han Wong einen weiteren Grund für die Steigerung. Nachdem die Sätze drei und vier eingetütet waren, hatten die Badener den noch fehlenden Punkt für den endgültigen Klassenerhalt sicher. „Wir wollten dann aber das Ding auch komplett holen“, sagte Han Wong. Nach einem dramatischen Tiebreak, der in die Verlängerung ging, durften die Gäste dann schließlich jubeln. „Maximilian Schön und Leander Schön haben das Team toll geführt. Aber eigentlich kann man jeden Spieler für seine gute Leistung erwähnen“, verteilte Han Wong viel Lob.

TV Baden II: Max Kernebeck, Leander Schulz, Balint Bencsik, Alexander Decker, Waldemar Peters, David Weiß, Sergej Stanke, Kevin oude Nijhuis, Maximilian Schön