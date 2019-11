Ulf Mettchen musste sich einmal beim Heimspieltag geschlagen geben, gewann aber auch ein Match. (Björn Hake)

Nach einer mehrwöchigen Pause stand für den SC Achim-Baden nun der Heimspieltag in der Squash-Oberliga an. Am Ende sprangen für die Gastgeber zwei Punkte heraus, die der SC aus dem gewonnen Unentschieden gegen den SC Oldenburg holten. Weitestgehend chancenlos waren die Badener hingegen gegen die Bassumer SC Shooting Birds. Gegen den Kontrahenten aus dem Kreis Diepholz verloren die Gastgeber alle vier Matches.

Allerdings wusste Badens Mannschaftsführer schon im Vorfeld, dass es gegen die Shootings Birds schwer werden würde. Immerhin führt das Team die Oberliga-Tabelle an. „Bassum war klar der Favorit. Leider haben wir aber scheinbar nicht in unsere Spiele gefunden“, meinte Jäger. Das traf auf seinen Teamkollegen Ulf Mettchen jedoch nur bedingt zu. Denn gegen Steven Williams legte der Badener in den Sätzen eins und zwei eine starke Leistung hin. Beide Durchgänge gingen an Mettchen. Für den Sieg sollte es aber nicht reichen. Williams schnappte sich die Sätze drei, vier und fünf. Die drei weiteren Matches verloren die Badener allesamt nach drei Sätzen. „Die Niederlage ging in Ordnung. Dass sie aber so deutlich ausfiel, ärgert mich ein bisschen“, sagte Jäger.

In der zweiten Begegnung des Tages gegen Oldenburg sollte es für den SC Achim-Baden wesentlich besser laufen. Ulf Mettchen ging in seinem Match wieder mit 2:0 in Führung. Diesmal gab er das Spiel nicht mehr aus der Hand. Er entschied auch den dritten Abschnitt für sich und besorgte den Badenern den ersten Sieg. Lars Gerken und Steffen Rohde kämpften in ihren Spielen unermüdlich, mussten aber jeweils ihrem Gegner zum Sieg gratulieren. „Lars hat viel durch die Mitte gespielt. Hätte er ein bisschen mehr Struktur in seinem Spiel gebracht, dann hätte er gewinnen können. Steffen zeigte eine super Leistung. Das Rückspiel gegen diesen Gegner kann durchaus anders ausgehen“, sagte Tim Jäger, der mit seinem Sieg dem SC Achim-Baden doch noch das gewonnene Unentschieden und somit zwei Punkte rettete. „Damit können wir mehr als zufrieden sein. Nun stehen wir auf dem dritten Platz und haben eine gute Ausgangslage für den kommenden Spieltag.“

Weitere Informationen

SC Achim-Baden – Bassumer SC Shooting Birds 0:4

Jäger – Kreutzträger 4:11, 5:11, 6:11; Rohde – Tiemann 6:11, 7:11, 4:11; Gerken – Weiler 9:11, 4:11, 3:11; Mettchen – Williams 11:7, 1:77, 8:11, 5:11, 1:11

SC Achim-Baden – SC Oldenburg 2:2

Jäger – Fr. Folkerts 11:6, 11:5, 11:9; Rohde – Fl. Folkerts 5:11, 11:4, 11:4, 7:11, 9:11; Gerken – Zirkler 6:11, 12:10, 8:11, 7:11; Mettchen – Büsselmann 11:6, 11:6, 11:5 FCO