Moritz Wanke (l.) und Ole Sagajewski (r.) haben gegen Warnemünde stark gespielt. Zum MVP wurde aber Nils Mallon ernannt. (Björn Hake)

Dieses Spiel glich einer Achterbahnfahrt. Der TV Baden hat in seinem Heimspiel gegen den SV Warnemünde schwach begonnen, steigerte sich aber, ehe er wieder rapide abbaute. Dabei blieb es jedoch nicht. Die Leistungskurve des Volleyball-Zweitligisten sollte nochmals nach oben schnellen. Folgerichtig ging das Match in den fünften Satz. Im Tiebreak hatten die Badener die besseren Nerven und siegten mit 3:2 (16:25, 25:21, 16:25, 25:20, 15:9). Damit wandern zwei Punkte auf das Konto des abstiegsbedrohten TVB. Der Abstand zu Rang zehn, der für den sportlichen Klassenerhalt reicht, beträgt nun zwei Zähler. Baden hat somit den Anschluss zum rettenden Ufer hergestellt.

Moritz Wanke wurde nach dem Spielende zwar nicht zu Badens wertvollstem Spieler (MVP) ernannt – diese Ehre wurde Libero Nils Mallon zuteil –, doch auch der Zuspieler hätte die Auszeichnung verdient. „Traurig bin ich darüber aber nicht und bin mit meiner Leistung zufrieden. Für mich ist diese MVP-Geschichte nicht so relevant“, sagte Wanke. „Schließlich ist Volleyballl ein Teamsport.“ Wanke war gegen Warnemünde einer der Besten auf dem Feld. Und er machte den finalen Punkt des Spiels: Beim Stand von 14:9 im Tiebreak legte er den Ball frech über das Netz. Mit dieser Aktion überraschte er die Gäste von der Ostsee, die das Spielgerät nicht mehr erreichten. „Ich hatte mir schon gedacht, dass Warnemünde nicht mit solch einer Aktion rechnet, weil ich solche Bälle zuvor nicht gespielt habe“, meinte Moritz Wanke.

Den ersten Satz verschlafen

Allerdings musste auch er anerkennen, dass in Satz Nummer eins bei seinem Team so gar nichts zusammenlief. Aufgrund etlicher Eigenfehler war der Auftaktsatz ziemlich schnell zu Ende. „Auffällig war, dass wir mit dem Aufschlagspiel des Gegners nicht zurechtgekommen sind. Den ersten Satz haben wir komplett verschlafen“, schilderte Wanke. In Durchgang zwei steigerten sich die Gastgeber enorm. Daher war es nur wenig verwunderlich, dass sie den Satzausgleich herstellten. Doch das Niveau konnte der TVB um seinen Trainer Fabio Bartolone im dritten Satz nicht halten und mussten ihn dem SVW überlassen. „Da hatte auch der Kopf ein bisschen mitgespielt“, meinte der Coach der Badener. Aus der Ruhe ließen sich die Bartolone-Schützlinge davon aber nicht bringen und entschieden den vierten Durchgang für sich. Im Tiebreak sollte die Leistungskurve aber nicht wieder nach unten gehen. Das Gegenteil war der Fall: Sie stieg beim TV Baden noch einmal an. Schnell legten die Gastgeber ein 4:0 hin. Warnemünde verkürzte anschließend zwar (3:4), war aber nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen. Beim 8:4 deutete sich der Heimsieg des TVB allmählich an. Und wenige Minuten später machte Moritz Wanke ihn mit seinem frechen Punkt perfekt.

„Meine Mannschaft hat heute wieder einmal gezeigt, dass sie einen guten Charakter besitzt“, freute sich Fabio Bartolone. „Die Jungs haben das gezeigt, was wir im Training geübt haben. Diese zwei Punkte sind für uns ganz wichtig, weil wir den Rückstand verkürzt haben.“ Baden steht nun bei 16 Punkte. Die beiden großen Konkurrenten, der VV Humann Essen und der USC Braunschweig, haben am Wochenende beide verloren. Somit bleiben die Essener bei 19 Punkten und Braunschweig bei 18. „Die zwei Punkte gegen Warnemünde machen unseren sportlichen Klassenerhalt deutlich wahrscheinlicher. Wichtig wird sein, dass wir gegen den Tabellenletzten drei Punkte holen. In diesem Spiel dürfen wir auf keinen Fall verkrampfen. Und dann müssen wir sehen, was die Konkurrenz macht“, warf Moritz Wanke schon einmal einen Blick in die Zukunft.

TV Baden: Stefan Baum, Ole Sagajewski, Ole Seuberlich, Jannik Haats, Nick Sörensen, Nils Mallon, Artem Tscherwinski, Alexander Decker, Moritz Wanke, Jan-Henrik Radeke