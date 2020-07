Der TSV Achim (blaues Trikot) unterlag dem TSV Bassen II im Finale der Badener Sportwoche im vergangenen Jahr deutlich. Die Achimer sind auch in diesem Jahr vertreten und wollen Wiedergutmachung. (Björn Hake)

Sie ist eine Tradition in der Vorbereitung und bei den hiesigen Fußballern beliebt: Die Rede ist von der Badener Sportwoche. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung auf dem Platz des SV Baden statt, wenn auch in abgespeckter Form. Vom 29. Juli bis 2. August wird in einem Blitzturnier der Sieger ausgespielt. Dazwischen findet noch das sogenannte Topspiel statt, das diesmal der TB Uphusen und BSV Rehden bestreiten. Die vier Teams, die den Sieger unter sich ausmachen, sind der SV Baden, der TSV Uesen, die Zweitvertretung des TB Uphusen und der TSV Achim. Baden und Uphusen II machen am Mittwoch, 29. Juli, um 18.30 Uhr den Anfang. Das Finale steigt am 2. August um 15.30 Uhr.

Mit den vier Teams nehmen bewährte Mannschaften an der Badener Sportwoche teil. „Wir haben uns für die naheliegendsten Vereine entschieden“, sagt Swen Drewes, Vorsitzender des SV Baden. Mit dem TSV Achim ist ein Team sicherlich besonders motiviert. Im vergangenen Jahr unterlag der Bezirksligist im Finale dem TSV Bassen II deutlich mit 2:6. Gleichzeitig gehen die Achimer als höchstspielender Verein als Favorit in das Turnier.

Trotz Corona war die Planung nicht so schwierig, wie Drewes erzählt: „Wir haben aus den letzten beiden Jahren gelernt. Als wir im Winter angefangen haben zu planen und dann mehr und mehr Corona kam, haben wir gesagt, dass wir einen Plan B in der Tasche haben sollten, falls wir die Sportwoche absagen müssen.“ Dieser Plan B sah folgendermaßen aus: Statt acht Teams wie sonst üblich ermitteln vier Teams in einem Blitzturnier den Sieger. „Wir haben schnell vier Teams zusammengekriegt“, freut sich Drewes, der von Marko Wiedemann und Ole Brüns tatkräftige Unterstützung bei der Organisation bekommen hat. Das Topspiel zwischen dem Oberligisten TB Uphusen und dem Regionalligisten BSV Rehden am 1. August verspricht eine spannende Begegnung zu werden.

Für die Badener als Gastgeber ging es auch darum, zeitnah alle Vorgaben der neuen Verordnung der niedersächsischen Landesregierung umzusetzen. Die Verordnung sieht – wie bereits berichtet – vor, dass bei einer Zuschaueranzahl von bis zu 50 Personen die Spiele stehend verfolgt werden dürfen. Bei einer Zuschaueranzahl, die die Anzahl von 50 Personen überschreitet, ist ein Sitzplatz erforderlich. Da der SV Baden nicht über ausreichend Sitzplätze verfügt und die Anzahl der Zuschauer nur schwer abzuschätzen ist, werden die Zuschauer der Badener Sportwoche aufgefordert, sich eine Sitzgelegenheit wie beispielsweise einen Campingstuhl mitzubringen. Dies werde beim Eintritt kontrolliert, teilen die Badener mit. Auf Basis der Vorgaben wurde ein Hygienekonzept erstellt, das dem Gesundheitsamt Verden vorgelegt und von diesem akzeptiert wurde.

So kann die nächste Auflage der beliebten Veranstaltung steigen. Im kommenden Jahr soll die Badener Sportwoche, sofern Corona es zulässt, wieder in der altbewährten Form stattfinden. Doch auch ein Blitzturnier wie in diesem Jahr kann seine Vorteile haben. Bei den hiesigen Teams wird die Freude überwiegen, dass die Sportwoche überhaupt stattfinden kann.

Weitere Informationen

Spielplan

Vorrunde

SV Baden - TB Uphusen II (Mi., 29. Juli, 18.30 Uhr)

TSV Uesen - TSV Achim (Mi., 29. Juli, 20 Uhr)

SV Baden - TSV Uesen (Do., 30. Juli, 18.30 Uhr)

TB Uphusen II - TSV Achim (Do., 30. Juli, 20 Uhr)

TSV Achim - SV Baden (Fr., 31. Juli, 18.30 Uhr)

TSV Uesen - TB Uphusen II (Fr., 31. Juli, 20 Uhr)

Spiel um Platz drei

Tabellendritter - Tabellenvierter (So., 2. August, 14 Uhr)

Finale

Tabellenerster - Tabellenzweiter (So., 2. August, 15.30 Uhr)

Topspiel

TB Uphusen - BSV Rehden (Sbd., 1. August, 16 Uhr)