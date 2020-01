Nur 14 Spieler im Kader einer Fußballmannschaft, das ist ein bisschen wenig. Das wissen auch die Verantwortlichen der U17 bei der JSG Baden/Etelsen. Der Verein will den Kader des Kreisligisten aus diesem Grund aufstocken und sucht daher neue Spieler der Jahrgänge 2003 und 2004.

Momentan trainiert die JSG Baden/Etelsen immer dienstags von 16 bis 17 Uhr in der Halle in Cluvenhagen. Im Frühjahr wird in Baden am Lahof trainiert. Um weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen zu können, werden zusätzliche Mitspieler dringend benötigt, zumal einige Akteure einen Auslandsaufenthalt planen und dann nicht mehr zur Verfügung stünden.

Wer also Interesse hat, seine Fußballschuhe bei der JSG Baden/Etelsen zu schnüren, der kann sich bei den Trainern Jürgen Fischer unter der Telefonnummer 01 76 / 30 41 95 03 oder bei Tobias Bauer unter der 01 73 / 3 95 03 67 melden.