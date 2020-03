Balint Bencsik war nervös, nachdem er von seiner geplanten Premiere in der 2. Bundesliga für den TV Baden gehört hatte. (Björn Hake)

Im ersten Moment war da dieser Schock. Werner Kernebeck nahm Balint Bencsik zur Seite. Plötzlich eröffnete der Trainer des TV Baden dem Volleyballer, dass er im Auswärtsspiel gegen TuB Bocholt von Anfang auf dem Feld stehen soll. Der Coach warf den Ersatz für Leistungsträger Ole Sagajewski, der nun in der Schweiz studiert, quasi ins kalte Wasser. „Und das ganz schön tief“, sagt Bencsik schmunzelnd. Bencsik verlor mit dem TVB das Spiel zwar mit 2:3 (wir berichteten), aber das tat der Freude bei ihm keinen Abbruch. Denn es war nun einmal seine Zweitliga-Premiere. Er half den Badenern zudem dabei, in der 2. Bundesliga Nord den 30. Punkt für die Tabelle einzufahren. Dadurch steht der Klassenerhalt des TVB so gut wie fest.

Als er von Kernebecks Entscheidung erfuhr, sei die Nervosität zunächst schon in die Höhe geschnellt. „Sobald ich dann aber auf dem Feld stand, war sie weg“, erzählt Bencsik. Fortan galt es, sich voll zu konzentrieren. Denn der Unterschied zwischen der 2. Bundesliga und der Oberliga, in der Balint Bencsik normalerweise mit dem TV Baden II zu Hause ist, sei enorm groß. „Die Stimmung rundherum ist in der Bundesliga komplett anders – und natürlich auch von den Leistungen her. Alles ist viel schneller.“ Zudem habe er während seiner Zweitliga-Premiere festgestellt, im Angriff kreativer spielen zu müssen: „In dieser Liga funktioniert es nicht mit dem Punkten, wenn man den Ball stumpf über das Netz schlägt. Man muss die Gegner schon genau beobachten und auch in der Annahme muss man stets hellwach sein.“

Von seinem Trainer Werner Kernebeck erhielt der 23-jährige Außenangreifer viel Lob. Bencsik beurteilte seine Leistung, die er in Bocholt gezeigt hat, hingegen wesentlich zurückhaltender: „Ich habe einfach meine Sache gemacht. Ich hatte gute Blocks und gute Angriffe dabei. Ich hoffe, dass ich Ole Sagajewski weiterhin vertreten darf – so weit ich das kann.“ Dass Balint Bencsik seine Chance in der ersten Mannschaft des TV Baden erhalten hat, kommt nicht überraschend daher. Vielmehr ist diese Chance schon seit Längerem geplant gewesen.

Bereits zu den Drittliga-Zeiten des TVB schnupperte der Fliesenleger aus Nienburg am Kader des ersten Teams. „Auch in dieser Saison haben wir ihn schon im Bundesliga-Team dabei gehabt. Zum Einsatz kam er aber erst jetzt zum ersten Mal“, sagt Peter-Michael Sagajewski, Manager des TVB und Trainer des Oberliga-Teams. „Wir wollten ihn im Bundesliga-Team nicht festspielen, weil wir Balint in der zweiten Herren brauchten.“ Die musste nämlich doch ein wenig länger zittern, bis der Klassenerhalt endgültig eingetütet war. Bis dieses Ziel erreicht war, sei Bencsik einfach unverzichtbar gewesen. „Balint hat sich in dieser Saison prächtig entwickelt. Er ist zu einem echten Führungsspieler geworden.“

Der Einsatz in der 2. Bundesliga – und das von Beginn an – sei nun auch so etwas wie eine Belohnung für den Fleiß gewesen. Zum TV Baden stieß der 23-jährige Volleyballer im Jahr 2016. Damals habe sich seine Ex-Mannschaft aus Nienburg aufgelöst. „Ich habe dann Peter angerufen, ob ich zum Training kommen kann“, erinnert sich der gebürtige Ungar, der im Jahr 2011 mit seiner Familie nach Deutschland gekommen war. Auch in seinem Heimatland hatte er bereits in der Jugend Volleyball gespielt. In Baden wurde er auf Anhieb in der zweiten Mannschaft aufgenommen. Bereits vor dem Beginn dieser Saison hatte Manager Sagajewski erklärt, dass Bencsik langsam an den Zweitliga-Kader herangeführt werden solle – mit Erfolg, wie sich jetzt gezeigt hat.

Im Endeffekt hat er 2016 alles richtig gemacht, sich beim TV Baden zu melden. „Während meiner Zeit in Baden habe ich mich langsam hochgearbeitet und hatte jetzt in Bocholt dieses schöne Erlebnis“, sagt Bencsik, der in den vier letzten Saisonspielen ebenfalls im Zweitliga-Kader stehen soll. Daher blickt er auch schon mit Vorfreude der nächsten Partie entgegen. Diese trägt der Ungar nämlich mit seinem Team in der Lahofhalle gegen den SV Warnemünde aus: „Und das wird für mich noch einmal eine ganz andere Nummer.“