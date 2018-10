Ole Sagajewsi wurde am Sonntag wieder zum MVP des TV Baden ernannt. (Björn Hake)

Baden. Das Mienenspiel von Ole Sagajewski verriet eigentlich alles. In seinem Gesicht war oft abzulesen, um was es für die Volleyballer des TV Baden im Heimspiel gegen den USC Braunschweig ging. Um erfolgreich zu sein – was der TVB beim 3:1-Sieg am Ende auch war (wir berichteten) –, musste der Zweitligist einerseits voll konzentriert sein. Andererseits war Verkrampfung fehl am Platz. Eine gewisse Lockerheit musste ebenfalls her. Beide Eigenschaften verkörperte Ole Sagajewski. Und er war einer der besten Spieler auf dem Feld. Wieder einmal: Erneut wurde Sagajewski zum wertvollsten Spieler (MVP) des TV Baden ernannt. Das wurde er auch in den drei vorherigen Spielen – allerdings mit einem kleinen farblichen Unterschied.

Bevor am Sonntag das Spiel gegen Braunschweig in der Lahofhalle angepfiffen wurde, hatte Ole Sagajewski schon drei MVP-Medaillen zu Hause liegen. Alle sind sie jedoch silber. Denn der Außenangreifer unterlag in den drei ersten Saisonpartien mit seinem Team. Nur der MVP des Gewinnerteams bekommt eine Goldmedaille der Volleyball-Bundesliga überreicht. Am Sonntag wurde Ole Sagajewski beim ersten Zweitliga-Triumph des TVB nun Badens Goldjunge. Der 20-Jährige ist zudem der einzige Spieler in der 2. Bundesliga Nord, der bereits vier Plaketten eingeheimst hat.

Team-Erfolg steht über den Medaillen

Seine kleine Sammlung hat schon ihren Platz in seinem Zuhause gefunden. „Denn es ist schon eine Ehre, wenn man zum MVP ernannt wird“, sagt Ole Sagajewski. Der Leistungsträger will sich selbst aber nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Bescheidenheit ist eher das Motto. „Wenn ich zum wertvollsten Spieler ernannt werde, freut mich das natürlich. An erster Stelle steht für mich aber immer noch der Erfolg der Mannschaft.“ Gegen den USC Braunschweig hätten auch andere Spieler die Goldmedaille verdient gehabt und in Empfang nehmen können. „Aber so ganz ungerechtfertigt ist die Wahl dann ja auch nicht“, sagt der Student schmunzelnd. Da bislang nur er auf Badener Seite zum MVP ernannt wurde, könnte der Eindruck entstehen, dass es innerhalb des Teams eventuell Neider gibt. „Das ist aber auf keinen Fall so“, schiebt Ole Sagajewski dieser Annahme sofort einen Riegel vor. „Dafür sind wir alle viel zu gut befreundet. Da ist mit Sicherheit niemand neidisch.“

Dass das Mannschaftsgefüge beim TV Baden stimmt, hat sich auch am Sonntag nach dem Spiel gegen den Tabellenletzten aus Braunschweig gezeigt. „Die Stimmung war auf jeden Fall sehr gut. Die Feier nach dem ersten Sieg ist aber doch im Rahmen geblieben. Weil es ein Sonntagabend war, haben wir es doch ruhiger angehen lassen“, erzählt der MVP. „Im Endeffekt war es ja auch nur ein Sieg. Aber der war immens wichtig.“ Und das aus zweierlei Gründen, wie Ole Sagajewski erklärt: „Allein für die Tabelle war es wichtig, weil Braunschweig hinter uns bleibt. Und wir wissen jetzt, dass wir gewinnen können.“

Glücklich sei mit den drei Auftaktniederlagen naturgemäß niemand in der Mannschaft gewesen. „Doch Selbstzweifel sind bei uns nicht aufgekommen. Wir hatten zuvor schon gute Gegner, gegen die wir mehr als ordentlich gespielt haben“, sagt Sagajewski. „Wir sind schon durch einige Ligen gestapft. Aber der Unterschied zwischen der dritten und der zweiten Liga ist jetzt noch einmal sehr groß. Alles ist viel professioneller.“ An die Gepflogenheiten des Unterhauses muss sich der Neuling erst einmal gewöhnen. Auf einem guten Weg ist er spätestens seit Sonntag.

Mit dem ersten Saisonerfolg im Rücken ist auch das Selbstvertrauen beim TVB wieder größer geworden. Ole Sagajewski ist sich daher sicher, dass er und sein Team das Zeug haben, um in der zweiten Liga zu bleiben. „Utopisch ist der Klassenerhalt sicher nicht. Aber das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Wir müssen jetzt weiter gewinnen und auch mal Punkte holen, wo wir sie nicht eingeplant haben“, sagt Ole Sagajewski. „Auch in den letzten Jahren haben wir uns immens gesteigert und sind konsequent besser geworden.“ Das bekamen die Braunschweiger innerhalb eines Spiels zu spüren. Auch das hatte das Mienenspiel von Ole Sagajewski verraten.