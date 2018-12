Der Moment der Erlösung: Ole Sagajewski machte den entscheidenden Punkt und wurde danach von Nils Mallon (weißes Trikot) ausgiebig gefeiert. (Björn Hake)

Sie haben beim TV Baden diesen ganz großen Traum: Spätestens Mitte April, wenn das letzte Spiel in der 2. Bundesliga Nord absolviert ist, wollen die Volleyballer aus dem Weserort den Klassenerhalt sicher haben. Am Sonntag sind sie der Erfüllung ihres Traums ein kleines Stück nähergekommen. Die Badener trafen in der Lahofhalle auf den Tabellenletzten DJK Delbrück. Und der Aufsteiger meisterte die Aufgabe, wenn auch knapper als erhofft. Der TVB trieb die Spannung in seiner Halle auf die Spitze und gewann mit 3:2 (25:23, 25:20, 23:25, 19:25, 15:13).

Eigentlich hatte die Mannschaft von TVB-Trainer Fabio Bartolone drei Punkte anvisiert. Nun sind es „nur“ zwei geworden. Daher schwankte die Gefühlslage des Coaches auch ein wenig zwischen Freude und Ärger. „In der Theorie ist es bitter, dass wir keine drei Punkte geholt haben. Aber im Endeffekt sind das zwei ganz wichtige Zähler für die Tabelle. Ich kann meinem Team nur ein großes Lob aussprechen“, sagte der Italiener.

Bartolone war über den Sieg vor allem deshalb glücklich, weil eine schwierige Trainingswoche hinter ihm und seinen Spielern lag. Aufgrund von Krankheit und beruflichen Verpflichtungen stand dem Coach nur eine kleine Trainingsgruppe zur Verfügung. „Wir haben unter der Woche nicht einmal Sechs-gegen-sechs trainieren können“, sagte Bartolone. Das war dem TV Baden in den beiden ersten Sätzen jedoch überhaupt nicht anzumerken. Die Gastgeber legten in Satz Nummer eins zunächst aber keinen guten Auftakt hin. Daher war es kein Wunder, dass die Gäste aus Delbrück mit 17:13 führten.

Doch danach wurde der TVB zunehmend stärker. Und das sollte für die Gastgeber dementsprechend positive Auswirkungen haben. Aus dem 13:17 machte Baden zunächst ein 18:18 und drehte den Satz danach, sodass sich die Zuschauer kurze Zeit später von ihren Plätzen erheben durften. Dies ist stets ein Zeichen dafür, dass die Heimmannschaft einen Satzball hat. Als das Publikum stand, führte der TV Baden mit 24:21. Den dritten Satzball nutzte das Bartolone-Team und ging mit 1:0 in Führung. Und der TVB machte im zweiten Durchgang gut weiter: Die Gastgeber ließen beim zweiten Satzgewinn nur 20 Punkte des Gegners zu. Alles deutete zu diesem Zeitpunkt auf einen lockeren Heimsieg hin.

Nach der Pause klappt nicht mehr viel

Nach der zehnminütigen Pause gelang den Hausherren plötzlich nicht mehr viel. Das gesamte Team wirkte verunsichert. Die Folge: Delbrück entschied die Sätze Nummer drei und vier für sich. Es ging in den Tiebreak. Ein Punkt war für den Liga-Neuling schon einmal futsch. Im Entscheidungsdurchgang bekamen die 200 Zuschauer Hochspannung geboten. Beim 10:7 für Baden deutete sich der Sieg allmählich an. Allerdings mussten die Gastgeber noch einmal mächtig kämpfen, um sich den zweiten Punkt zu angeln. Nachdem die Delbrücker einen starken Aufschlag von Ole Sagajewski nicht annehmen konnten, war die Entscheidung gefallen.

Dass es nach der 2:0-Satzführung doch noch spannend wurde, überraschte Fabio Bartolone nur wenig: „In dieser Liga gibt es keine schwachen Mannschaften.“ Ähnlich formulierte es sein Kapitän Stefan Baum. „Wir spielen in der 2. Bundesliga, da gibt es keine Gegner, die man mal eben so schlägt. Ein wenig ärgerlich ist es sicher, dass wir nicht drei Punkte geholt haben. Aber das sollte man jetzt auch nicht zu groß machen“, meinte Stefan Baum. „Das sind für mich ganz klar zwei gewonnene Punkte.“

Der Sieg war auch deshalb so wichtig, weil bereits am Sonnabend mit dem USC Braunschweig ein Kontrahent im Abstiegskampf dreifach gepunktet hatte. In der Tabelle geht es nun richtig eng zu: Zwischen Rang sieben und elf – dem ersten Abstiegsplatz – liegen lediglich vier Punkte. Mittendrin ist der TVB – mit zehn Zähler auf Rang neun.