Verlässt die A-Junioren des JFV A/O/Heeslingen wieder: Benjamin Nelle. (xxx)

Nach nur einer Saison trennen sich die Wege zwischen dem TSV Uesen und Lars Krooß wieder. In welche Richtung es den Coach ziehen wird, ist noch ungewiss. Nägel mit Köpfen hat aber bereits der Vorstand des Fußball-Kreisligisten gemacht. Dieser schloss nun einen Vertrag mit Benjamin Nelle, der in der vergangenen Saison noch den FSV Langwedel-Völkersen in der Bezirksliga coachte und nun beim JFV A/O/Heeslingen für die A-Junioren in der Niedersachsenliga zuständig ist.

Die Ursachen für die Trennung liegen im enttäuschenden Saisonverlauf. Das Team startete mit der Erwartung, um den Titel und den Aufstieg mitzuspielen. Realität ist aber mit Rang acht ein Platz im Niemandsland. Zudem folgte für den Vorjahressieger kürzlich das Aus im Pokalhalbfinale. Nils Kutsch, der im Uesener Vorstand für die Belange der Kreisliga-Elf verantwortlich ist und als Torhüter selbst dem Team angehört, räumt ein, dass man sich ein paar Dinge mit der Verpflichtung von Krooß anders vorgestellt habe, will die sportliche Situation aber nicht nur am Trainer festmachen. Für den 44-Jährigen, der zuvor die Bassener Reserve coachte, kam die Entscheidung überraschend: „Ich habe hier gerne gearbeitet. Das Umfeld stimmte, und auch die Zusammenarbeit war okay, zumal die Trainingsbeteiligung keinesfalls zu wünschen übrig ließ. Erst einmal möchte ich diese Serie ordentlich abschließen. Danach werde ich schauen, ob sich was Neues ergibt.“

Der 29-jährige Benjamin Nelle, der derzeit in Oldenburg auf Lehramt (Mathematik und Politik) studiert, kennt die Strukturen in Uesen, arbeitete er doch sechs Jahre gemeinsam mit Kutsch in der Jugendabteilung des TSV und kennt aus dieser Zeit noch Spieler wie Sascha Kohler und Mirko Duhn. „Ich habe mir das Team natürlich angeschaut und dabei festgestellt, dass es zu den Top-Teams der Liga zählt. Weil das Umfeld ebenfalls top ist, möchte ich mit der Mannschaft spätestens in der Saison 2019/20 aufsteigen.“