Stockte sein Torekonto um vier weitere Treffer auf: Maximilian Schulwitz. (Hake)

Vollersode. 5. November 2017 – an diesem Tag trennten sich der SV Vorwärts Hülsen und der FC Verden 04 mit einem 1:0 für den gastgebenden SVV voneinander. An diesem Tag trennten sich auch die Wege der beiden Teams aus der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3: Die Hülsener warten seitdem vergeblich auf einen Dreier, die Verdener sind hingegen seitdem ungeschlagen. Der Ligaprimus sammelte in elf Partien nur einmal keine drei Punkte ein. In dieser Statistik mitinbegriffen ist bereits der Erfolg der Domstädter beim TSV Wallhöfen, der das andere Tabellenende ziert. Mit 6:1 (2:1) setzte sich der Favorit deutlich durch.

Das Spiel in Hülsen war auch das einzige, indem der FC kein Tor erzielte. Nun wurde gegen Wallhöfen frühzeitig klar, dass diese Partie nicht die zweite torlose werden sollte. Bereits nach drei Minuten wurde Maximilian Schulwitz im Sechzehner regelwidrig gelegt. Die logische Konsequenz: Elfmeter. Der Gefoulte verwandelte selbst. An den Ball gekommen war Schulwitz, weil die Verdener zuvor erfolgreiches Gegenpressing gespielt hatten. Der Zustand des Platzes in Vollersode entsprach nicht unbedingt den Wünschen filigraner Techniker. "Kurzpassspiel war daher nicht wirklich möglich, da der Ball immer wieder versprang", schilderte Verdens Coach Sascha Lindhorst. Kurzum wurde die Taktik "Langholz und Gegenpressing" gewählt. Letztendlich mit Erfolg, in Halbzeit eins aber noch nicht konsequent genug für den FC-Trainer. "Mir reicht es nicht, wenn wir diese Situation vier-, fünfmal herbeiführen, obwohl wir zehnmal die Chance dazu haben – ich will dann zehn von zehn", betonte Lindhorst.

In der ersten Hälfte sah er nur noch einen erfolgreichen Versuch, den zum 2:1 durch Maximilian Schulwitz (37.). Zudem beobachtete Lindhorst zwei Fehler, die zum Ausgleich führten. Zum einen hätte die TSV-Ecke nicht entstehen dürfen, zum anderen hätte Keeper Stefan Wöhlke den Ball nicht an den Sechzehner fausten dürfen, wo Sergei Baitler stand und den Ball per Schuss ins Tor bugsierte (24.). In Hälfte zwei lief alles zu Lindhorsts Zufriedenheit: Maximilian Schulwitz (56./71.) und Katip Tavan (68.) erhöhten, nachdem der Ball durch Gegenpressing gewonnen worden war. Der Schlusspunkt blieb Philipp Breves mit einem direkt verwandelten Freistoß vorbehalten (90.).