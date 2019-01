Verloren: die BG BiBA mit Sebastian Stolze (links). (Björn Hake)

Achim. Einen Rückschlag im Kampf um die vorderen Tabellenplätze in der Bezirksoberliga haben die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen Bremen 1860 II unterlag das Team mit 62:73 (32:39) und musste sich wie schon im Hinspiel mit elf Punkten Differenz geschlagen geben. Während die Gäste in Bestbesetzung antraten, muss die BG BiBA aus persönlichen Gründen auf unbestimmte Zeit auf Elmar Wohl verzichten. Dafür gab im ersten Spiel nach der Winterpause Rasmus Perl sein Debüt. Er spielte vor vielen Jahren bereits erfolgreich für die BG und schloss sich nach seiner Rückkehr aus Berlin wieder seinem alten Verein an. Der großgewachsene Center hatte direkt seine Spielanteile und stellt zukünftig eine wertvolle Alternative dar.

Die Gastgeber fanden gut ins Spiel gegen den Bremer Erzrivalen und schlossen das erste Viertel mit einer knappen Führung ab. Dann aber wurden vor allem offensiv zu viele aussichtsreiche Situationen ausgelassen. Mit zunehmender Spieldauer verstrickten sich die Spieler der BG BiBA immer häufiger in Schiedsrichterdiskussionen, die in technischen Fouls und später gar in Disqualifikationen mündeten. Die Basketballer von Bremen 1860 II setzten sich Stück für Stück ab. Erst im Schlussviertel besann sich die BG wieder auf ihre Stärken, ehe eine weitere Schwächephase endgültig einen möglichen Sieg kostete.