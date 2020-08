Nun will sich auch der Fußball-Bezirksligist TSV Bassen in einem Testspiel seinen Fans präsentieren. Am kommenden Sonnabend (16 Uhr) ist der Landesligist VfL 07 Bremen an der Dohmstraße zu Gast.

„Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und einer zu erwartenden Zuschaueranzahl von über 50 Personen, weisen wir darauf hin, dass nur Zuschauer, die eine Sitzgelegenheit mitbringen, auch Einlass erhalten“, kündigt Bassens Spartenleiter Adrian Liegmann an. Gleichzeitig seien die Abstandsregeln einzuhalten sowie den Anweisungen des Ordnungspersonals Folge zu leisten. Der Eintritt ist frei. Bereits am Mittwoch trat Bassen beim TuS Zeven an. Das Spiel endete 1:1.