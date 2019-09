Bassen. Welch ein Auftritt des TSV Bassen. Durch einen 5:1 (1:0)-Kantersieg gegen die zuvor noch ungeschlagene TuSG Ritterhude zog das Team von Co-Trainer Denis Schymiczek, der den urlaubenden Uwe Bischoff vertrat, nach Punkten mit dem Landesliga-Absteiger gleich.

Der hohe Heimsieg deutete sich im ersten Spielabschnitt noch nicht unbedingt an. Zwar zeigten die Gastgeber auch dort eine gute Leistung, es reichte aber zunächst nur zum Führungstreffer durch Johannes Diezel (13.), der per Flachschuss erfolgreich war. Entscheidende Bedeutung sollte das frühe 2:0 im zweiten Spielabschnitt durch Luca Bischoff haben (48.). Die Gäste wirkten geschockt und fingen sich wenig später innerhalb von nur vier Minuten zwei weitere Gegentore ein. Zunächst erhöhte Luca D’Agostino mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern in den Winkel auf 3:0 (59.), dem Diezel mit seinem zweiten Tor des Tages gar das 4:0 folgen ließ (63.).

Der TSV ließ weiterhin nicht nach und belohnte sich für die gute Vorstellung mit einem fünften Treffer durch den kurz zuvor eingewechselten Jonah Schnakenberg (68.). Zehn Minuten später musste Ritterhudes Tobias Böttcher nach einem groben Foulspiel gegen TSV-Kapitän Heiko Budelmann vorzeitig vom Platz. Keine Bedeutung hatte das letzte Tor des Tages. Wehrte Bassens Torhüter Lukas Schuler einen Kopfball zunächst stark zur Ecke ab, fälschte er die anschließende Standardsituation unglücklich ins eigene Tor ab (83.). „Es war heute ein überragender Auftritt unserer Mannschaft“, lobte Bassens Teammanager Adrian Liegmann.