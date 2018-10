Bassens Maike Grünhagen (links) und Lena Troschka hatten Grund zum Jubeln. (Hake)

Landkreis Verden. Die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen haben ihre weiße Weste auch nach dem Derby gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn behalten. Das Team von Bastian Okrongli lag zwar früh mit 0:1 zurück, schaffte aber die Wende. Der SV Holtebüttel verlor gegen den Heeslinger SC und steht auf einem der vier Abstiegsränge.

TSV Bassen - TSV Fischerhude-Quelkhorn 3:1 (1:1): Die Zuschauer waren sich beim Abpfiff einig, dass die Gastgeberinnen den Platz als verdienter Sieger verlassen hatten. Zu sehr dominierte der Tabellenführer den Aufsteiger, der am Ende froh darüber sein durfte, dass die Elf von Okrongli nicht noch weitere Chancen genutzt hatte. Die defensiv aufgestellte Mannschaft von Jan Blanken hatte zunächst die richtige Taktik gewählt. Denn das Abwehrbollwerk ließ kaum etwas zu. Die Rechnung von Blanken ging noch mehr auf, als nach einer halben Stunde Chiara Kommnick mit einem Freistoßtor das 0:1 erzielte. Zuvor hatte Bassens Sophie Gäbelein nur den Pfosten getroffen (7.), und Maike Grünhagen scheiterte aus spitzem Winkel an Keeperin Nina Brüning (13.). Bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte hinein stand das Abwehrbollwerk der Gäste. Nach einer Flanke von Hannah Maruschke war Maike Grünhagen aber zur Stelle und beförderte das Leder per Flugkopfball ins Fischerhuder Tor. Nach der Pause wurde der TSV Bassen zwingender im Abschluss. Lena Troschka gelang der Treffer zum 2:1 (50.). Bis zur 87. Minute musste Okrongli noch zittern, ehe der sechste Dreier im sechsten Spiel perfekt war. Grünhagen erlöste den Trainer mit dem Treffer zum 3:1. „Die Zuschauer sahen einen mehr als verdienten Erfolg unserer Elf, die insbesondere nach dem Wechsel ein richtig gutes Spiel zeigte“, strahlte Bassens Pressesprecher Uwe Norden.

SV Holtebüttel - Heeslinger SC 0:2 (0:0): Eine vermeidbare Niederlage bezog das Team von Andreas Dressler. „Wir haben auf Augenhöhe gespielt, hatten aber Pech, weil Heeslingen seine beiden Chancen konsequent genutzt hat“, sagte der SVH-Coach. Nach gut zwei Jahren stand dem SVH Janina Lindhorst wieder zur Verfügung. Die starke Offensivspielerin fügte sich gut ein und hatte sogar die Chance, um die Gastgeberinnen vor der Pause in Führung zu schießen. Die entscheidende Phase spielte sich kurz nach der Pause ab: Zunächst nutzte Christina-Marie Krüger einen Fehler in Holtebüttels Abwehr und markierte das 0:1 (48.). Fünf Minuten später war Alexandra Grühlke zur Stelle und schoss das 0:2. „Trotz des Rückstandes haben wir weiter gut mitgespielt und brachen nicht zusammen wie in den ersten Saisonspielen. Ich denke, dass wir im Trend deutlich verbessert sind und sicher noch unsere Punkte holen“, sagte An-dreas Dressler.