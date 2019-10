Bezirksliga Lüneburg 3: Anknüpfen an die vorherigen Leistungen: Das ist wohl einer der beliebtesten Sätze von Trainern. Ihn verwendet nun auch Uwe Bischoff, wenn er voraus auf das Spiel seines TSV Bassen gegen den FC Hambergen schaut. Knüpft Bassen in Sachen Punkteausbeute an seine vorherigen vier Partien an – allesamt Siege – dann winkt Platz zwei. Denn gleichzeitig streitet sich das Spitzenduo Etelsen und Heeslingen II um die Punkte. Damit Bassen auf Rang zwei springen kann, müssten die Schlossparkkicker gewinnen. Bei einem Remis im Spitzenspiel müssten die Grün-Roten den Vizemeister aus Hambergen schon mit vier Toren Vorsprung bezwingen. Damit beschäftigt sich Bischoff aber weniger: „Wenn am Ende Platz zwei steht, dann ist es eine schöne Momentaufnahme.“ Vielmehr warnt er vor dem Gegner: „Hambergen ist in der Offensive gut besetzt, da müssen wir defensiv richtig gut arbeiten.“

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Bassen