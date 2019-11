Blickt zuversichtlich auf die Partie gegen Ippensen: Bassens Trainer Uwe Bischoff. (Björn Hake)

Bezirksliga Lüneburg 3: 500 Zuschauer beim Topspiel gegen den Spitzenreiter TSV Etelsen an der Dohmstraße – für den TSV Bassen war es der Höhepunkt einer bislang sehr erfolgreichen Spielzeit. Weil die Etelser am Ende jedoch mit 4:2 gewannen, ist die Meisterschaft erst einmal in weite Ferne gerückt. Das schmälert aber keineswegs, das bisher Geleistete der Bassener. Die junge und eingespielte Mannschaft hat sich zu einem der besten Teams der Bezirksliga entwickelt. Auf das nächste Spiel gegen den SV Ippensen blickt Bassens Trainer Uwe Bischoff mit großer Zuversicht. „Leider haben wir die zweite Hälfte gegen Etelsen etwas verschlafen, aber alle Spieler sind weiter sehr motiviert und durch einige Rückkehrer in den Kader haben wir wieder viel mehr Optionen.“

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Bassen