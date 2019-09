Volker Henke (am Ball) und der TSV Bassen II behielten über Langwedels Reserve die Oberhand. (Jonas Kako)

Aufsteiger TSV Bassen II hat seinen zweiten Rang in der Tabelle der Fußball-Kreisliga gefestigt. Das Team von Marius Wagener feierte gegen den FSV Langwedel-Völkersen II seinen fünften Sieg in Folge und bleibt damit Verfolger von Spitzenreiter TSV Fischerhude-Quelkhorn. Der TSV Uesen hat seine deftige Pleite beim Tabellenführer weggesteckt und feierte auf Anhieb einen deutlichen Erfolg gegen den TSV Thedinghausen, den er durch den Sieg von Rang drei der Tabelle verdrängte.

TSV Bassen II – FSV Langwedel-Völkersen II 2:1 (0:1): Als der Anpfiff auf dem Sportplatz an der Domstraße erfolgte, war Coach Wagener noch gar nicht vor Ort. Sein Urlaubsflieger hatte Verspätung, sodass zunächst Denis Schymiczek aus dem Kader der Ersten das Team auf- und auch einstellte. Nach zehn Minuten traf Wagener vor Ort ein und übernahm die Regie an der Seitenlinie. „Zunächst lief es noch nicht richtig rund bei uns. Vor der Halbzeit stellte Langwedel daher auch die bessere Mannschaft und führte völlig verdient zur Pause“, sah der Coach nicht eine zwingende Torgelegenheit für sein Team. Die Gäste, die mit der Empfehlung eines 3:1-Sieges gegen Hönisch angereist waren, fanden sich mit den schwierigen Spielverhältnissen auf dem engen Bassener Nebenplatz besser zurecht und gingen nach einer halben Stunde in Führung. Das Tor erzielte Bastian Heimbruch, der einen Fehler des Bassener Abwehrmannes Yannik Hansen bestrafte. „Hansen spielte den Ball in der eigenen Hälfte quer. Er hatte den heraneilenden Heimbruch wohl nicht gesehen“, entschuldigte der Coach den Lapsus seines Defensivspielers. Mit der Führung im Rücken drängte das Team von Sascha Lindhorst auf das 2:0. Chancen dafür waren auch da, besonders als ein FSV-Angreifer plötzlich frei vor Keeper Leon Henke stand. Henke behielt aber die Übersicht und parierte den abgefeuerten Ball (35.). Unmittelbar vor der Pause brannte es noch einmal vor dem Tor der Hausherren. Auch diesmal rettete Henke – allerdings mit einer Regelwidrigkeit, als er den Ball vor dem Strafraum mit der Hand abwehrte. Die Gelbe Karte dafür tat ihm aber nicht weh. Es war die erste in der Saison.

Zur zweiten Hälfte war die Elf von Wagener offensiver aufgestellt und machte nun mehr Druck durch ein intensiveres Pressing, das bereits in der FSV-Hälfte begann. Die couragierte und kräftezehrende Gangart wirkte prompt, denn schon fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gelang Jonas Willmann der Treffer zum 1:1. Dennis Dede gewann einen Zweikampf im Langwedeler Aufbauspiel und hatte sofort den freistehenden Willmann gesehen und ihn mit einer präzisen Flanke bedient. Nun lief es besser bei den Grün-Roten, die in der 67. Minute zum Siegtreffer kamen. Diesen markierte Thomas Pfeifer, nachdem ihn Samuel Dietzel mit einem guten Pass in den Lauf den Ball vorgelegt hatte. „Unter dem Strich war es schon ein schmutziger Sieg. Aber auch den nehmen wir natürlich gern mit“, freute sich Wagener, dass seine Schützlinge ihre Siegesserie nicht fortsetzen konnten.

TSV Uesen – TSV Thedinghausen 4:2 (1:0): Die Hausherren begannen couragiert und hatten die Elf von der Eyter bis zur Halbzeit im Griff. Was dem Team von Benjamin Nelle allerdings zunächst fehlte, war die nötige Konsequenz und eine Portion Glück beim Torabschluss. So dauerte es bis zur 39. Minute, ehe Pascal Walbrodt der bis dahin hochverdiente Führungstreffer gelang. Walbrodt profitierte bei seinem Treffer von einem präzisen Eckball, den Sebastian Wesseler genau auf seinen Kopf zirkelte. „Bis zu diesem Zeitpunkt hätten wir schon alles klar machen können. Chancen waren dafür genug vorhanden“, gingen Nelle und seine Elf aber nur mit einer knappen Führung in die Kabine. Nach der Halbzeit gab es mehr Vorstöße der Gäste, sodass Uesens Tormann Nils Kutsch nicht mehr unter Beschäftigungslosigkeit litt. Nach 55 Minuten stand es 1:1. Der zur Pause eingewechselte Daniel Terentjew tauchte vor Kutsch auf und ließ sich die Chance nicht nehmen. Nun war der Sieg der Rot-Weißen plötzlich in Gefahr. Aber die Elf von Nelle schüttelte sich kurz und ging fünf Minuten später erneut in Führung. Wieder war es Walbrodt, der traf, diesmal aus der Distanz mit einem mächtigen Schuss in den Torwinkel. Thedinghausens Tormann Claas Möller war beim Treffer ohne Chance. Aber die Elf von Jens Stührmann wollte sich nicht geschlagen geben. Und sie fand tatsächlich zurück ins Spiel und zum 2:2-Ausgleich. Den Treffer erzielte Torben Lange nach einem herrlichen Konter.

In der Schlussphase wagten die Uesener mehr und drängten auf den Siegtreffer. Nach einem Eckstoß von Wesseler fiel dann auch die Entscheidung. Jan Ohlmann köpfte den Ball zum 3:2 ins Gehäuse der Gäste (85.), die daraufhin ihre Abwehr entblößten und ein weiteres Gegentor bekamen. Den Schlusspunkt zum 4:2 setzte Walbrodt auf Zuspiel von Marcel Siegler mit seinem sechsten Saisontor zum 4:2-Endstand in der Schlussminute. „Über das gesamte Spiel gesehen, geht unser Sieg sicherlich in Ordnung“, resümierte Nelle und schaut bereits auf den 3. Oktober, wenn seine Mannschaft ab 15 Uhr im Viertelfinale des Kreispokal-Wettbewerbs gegen den TSV Thedinghausen spielt.