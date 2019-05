Bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand und durfte am Ende den zweithöchsten Saisonsieg bejubeln: Leon Henke, Keeper des TSV Bassen II. (Björn Hake)

Die Reserve des TSV Bassen ist ihrem Saisonziel in der 1. Fußball-Kreisklasse einen Schritt näher gekommen. Beim Verdener Türksport feierte das Team von Marius Wagener mit 7:0 (1:0) ihren zweithöchsten Saisonsieg und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Otterstedt, der zwei Partien mehr ausgetragen hat und die deutlich schlechtere Tordifferenz aufweist.

Kreispokalsieger Bassen II war in der Anfangsphase nach der Pleite in Achim verunsichert und musste frühe Schrecksekunde überstehen, als Keeper Leon Henke einen Distanzschuss per Glanztat abwehrte (5.). Nach dem Schock dauerte es eine Viertelstunde, ehe die Grün-Roten die Partie in den Griff bekamen. Das Führungstor gelang Dominik Swigon nach Flanke per Kopf (25.). In Halbzeit zwei drehten die Bassener mächtig auf: Nach Treffern von Yannick Hansen (50.) und Yasar Gerken (60.) gelang Yannik Gerken ein lupenreiner Hattrick binnen einer Viertelstunde. Den Schlusspunkt setzte Damian Skrzypczak mit dem Tor zum 7:0 (85.). „Es war eine sehr faire Partie, die wir nach Anlaufproblemen in den Griff bekamen und verdient gewannen“, strahlte Gerken, der nach dem Pokalsieg nun den Titel und Kreisliga-Aufstieg anstrebt.