Bereitete das zweite Bassener Tor vor: Luca Bischoff. (Björn Hake)

Etelsen. Im abschließenden Saisonspiel der Bezirksliga Lüneburg setzte sich der TSV Bassen im Kreisderby beim TSV Etelsen mit 2:1 (0:0) durch. TSV-Trainer Uwe Bischoff sprach nach Spielschluss „von einem sicherlich glücklichen Sieg meiner Mannschaft. Etelsen hatte gefühlt 75 Prozent Ballbesitz, daraus aber einfach zu wenig gemacht. Vor dem Tor waren sie nicht effektiv genug.“

Den Platzherren war anzumerken, dass sie sich vernünftig aus der Saison und von ihren Fans verabschieden wollten. Aus klaren Feldvorteilen ergaben sich immer wieder Chancen, die aber nicht in Zählbares verwertet wurden. So scheiterte Jan-Luca Lange mit einem Freistoß an Gäste-Keeper Andy Wilkens (21.). Die Treffer fielen dann erst im zweiten Spielabschnitt. In der 52. Spielminute zirkelte Mark Moffat einen Freistoß direkt in die Maschen. „Da gab es nichts zu halten, stark geschossen“, lobte Etelsens Trainer Nils Gördel, der weiter ausführte: „Wir haben nach dem Gegentor unsere spielerische Linie verloren. Da wurde dann ziemlich kopflos angerannt.“

Die mit ihrem allerletzten Aufgebot angetretenen Gäste kämpften bei sommerlichen Temperaturen weiterhin vorbildlich und belohnten sich mit dem 0:2. Mit einer starken Einzelaktion setzte sich Luca Bischoff durch und bediente den zur Pause als Spieler eingewechselten etatmäßigen Torhüter Lukas Schuler, der problemlos einschieben konnte (65.). Zehn Minuten später gelang Rene Hinrichs mit einem abgefälschten Schuss der Anschluss. Zu mehr sollte es für die Platzherren aber nicht mehr reichen. Die letzte Gelegenheit machte der starke Torhüter Andy Wilkens zunichte, als er einen Kopfball von Timo Schöning parierte. „Ich kann meine Jungs für diesen Auftritt nur loben. Mit ganz dünnem Kader haben wir hier das Optimum rausgeholt, weil sich jeder in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, sagte Uwe Bischoff.