Beim 3:0-Erfolg gegen den TB Uphusen II traf Aleksandar Nesic für den favorisierten 1. FC Rot-Weiß Achim einmal. Er schoss das 1:0 für den Bezirksligisten. (Björn Hake)

Baden. Fußball-Bezirksligist TSV Bassen ist seiner Favoritenrolle in der Gruppe A während der Badener Sportwoche gerecht geworden. Das Team von Uwe Bischoff führt die Tabelle nach dem 5:0-Sieg gegen die Gastgeber an. Zweiter ist Kreisligist Thedinghausen, der beim 4:1 gegen Achim ebenfalls seinen zweiten Erfolg feierte. In Staffel B musste Rot-Weiß Achim zweimal spielen. Der Bezirksliga-Aufsteiger gewann gegen Uphusen II mit 3:0 und verpasste gegen Riede einen Sieg, als es trotz bester Chancen gegen den Klassenpartner nur zu einem 3:3 reichte.

TSV Uesen – TSV Bassen 0:4 (0:1): Nur vor der Pause hatte Bassen Probleme mit dem Kreisligisten. Die von Benjamin Nelle trainierten Rot-Weißen standen in dieser Phase gut in der Defensive und hatten in Nils Kutsch einen aufmerksamen Keeper. Denis Schymiczek erzielte nach einem Alleingang das 1:0 für Bassen. In Durchgang zwei machte sich die bessere Kondition beim Team von Uwe Bischoff bemerkbar, das in der Schlussphase zu drei weiteren Treffern kam, die Yasar Gerken (60.), Daniel Wiechert (62.) und Luca Bischoff (69.) markierten.

TV Oyten II – MTV Riede 0:4 (0:3): Detlef Meyer hatte sich den Einstand bei der Oytener Reserve sicher anders vorgestellt. Der neue Coach sah sein Team ständig im Rückwärtsgang gegen einen übermächtigen Gegner aus Riede. Von Beginn an stand Scott Breselge im Tor des Kreisligisten unter Druck. Es waren noch keine zehn Minuten gespielt, da stand es 2:0 für den MTV. Die Treffer hatten Luca-Philipp Johanningmeier (7.) und Arne Westermann (8.) erzielt. Nach einer halben Stunde schloss Niklas Behn einen Angriff des MTV mit dem 3:0 ab. In Halbzeit zwei stand der TVO besser in der Defensive und ließ nur noch den Treffer zum 4:0 durch Kai Schumacher zu (60.). „Riede war überlegen. Für Oyten gab es keine zwingende Chance“, sagte Stefan Kübler vom SV Baden.

TSV Uesen – TSV Achim 0:2 (0:1): „Für uns war es das dritte Spiel innerhalb von 16 Stunden“, sagte Uesens Coach Benjamin Nelle. Die Strapazen merkte man den Rot-Weißen deutlich an. Sie hatten gegen die frischer wirkenden Achimer keine Chance und verloren verdient. Vor der Pause gelang Lukas Kiemes der Treffer zur Achimer Führung. Mit einem direkten Freistoßtor markierte Patrick Spitzer nach einer Stunde das 2:0. „Es war das erste Spiel für uns mit unserer neu formierten Elf. Wir haben Uesen kaum zur Entfaltung kommen lassen und daher zu Recht gewonnen“, freute sich Achims Trainer Sven Zavelberg.

1. FC Rot-Weiß Achim – TB Uphusen II 3:0 (1:0): Einen ungefährdeten Sieg feierten die Rot-Weißen gegen eine überforderte Uphuser Reserve. „Gegenüber unserem ersten Spiel gegen Bierden sahen wir eine deutliche Steigerung. Es lief alles viel flüssiger, und die individuelle Klasse einzelner Spieler wurde immer wieder deutlich“, sagte Andreas Taubhorn, der die Information von seinem Trainerkollegen Bülent Kaksi erhielt, weil er sich gerade in Bayern aufhielt. Achim kam nach einer Viertelstunde zur Führung durch Alexander Nesic. In Durchgang zwei markierten Kouassi Wilfried Yao und Ahmet Kaldirici die weiteren Tore.

TSV Thedinghausen – TSV Achim 4:1 (1:1): Mit einer verstärkten Reserve fuhr Thedinghausen zum Badener Turnier. Das Team von der Eyter verkaufte sich gut und ging nach zehn Minuten durch einen Treffer von Tyark-Hendryk Füst in Führung. Die Elf von Sven Zavelberg kam unmittelbar vor der Pause nach einem Konter zum 1:1. Das Tor schoss Levin Peno. „Wir hatten die bessere Spielanlage. Aber mit der Zeit schwanden die Kräfte bei unserer Mannschaft, die zuvor hart trainiert hatte“, sagte Zavelberg, dessen Team nach einer Stunde auf die Verliererstraße geriet, als Hamed Kone einen Konter mit dem 2:1 für Thedinghausen abschloss. Kone (63.) und Füst (68.) gelangen im weiteren Verlauf noch zwei weitere Treffer für die Gelb-Blauen. „Unsere Elf hat sehr stark gespielt“, sagte Jens Stührmann, der besonders die guten Leistungen der Spieler aus der Zweiten hervorhob.

TB Uphusen II – TSV Bierden 3:0 (3:0): Einen guten Eindruck hinterließ der TBU bei seinem zweiten Auftritt. Besonders vor der Pause zeigte das Team von Ingo Reich und Mirko Kappmeyer eine starke Leistung und erzielte drei Tore. Adrian Scheffer (10.), Benjamin Titz per Foulelfmeter (15.) und Andreas Hansen (30.) waren die Schützen. Nach der Pause ließ es die Oberliga-Reserve ruhiger angehen, kontrollierte aber weiter das Geschehen, sodass Bierden zu keiner nennenswerten Torchance kam. „Bei uns fehlten zu viele Stammkräfte“, sagte Bierdens Co-Trainer Günter Fretzert.

TSV Bassen – SV Baden 5:0 (0:0): „Vor der Pause haben wir gut gespielt und uns das 0:0 auch verdient“, lobte SVB-Coach Götz Kessemeier sein Team. In Halbzeit zwei drückte der Favorit immer mehr aufs Tempo und gewann letztlich auch in der Höhe verdient. „Bei uns fehlte irgendwann die Kraft, und so fielen die Tore wie reife Früchte“, schilderte Kessemeier. Die Treffer für Bassen erzielten Daniel Wiechert (40./52.), Heiko Budelmann (48.), Noel Lohmann (60.) und Andre Daszenies (65.).

MTV Riede – 1. FC Rot-Weiß Achim 2:2 (1:1): In der hart umkämpften Partie besaßen die Rot-Weißen die besseren Chancen, ließen beim Stand von 1:1 sogar einen Strafstoß ungenutzt, als Nesic an Keeper Jannik Schumacher scheiterte (53.). Für den MTV begann es gut, denn Tim Wüstefeld nutzte die erste Chance zum 1:0 (15.). Achims Kapitän Amer Miry glich nach einem Konter aus (25.). Nach dem verschossenen Elfer gelang Behcet Kaldirici das 2:1 für Rot-Weiß, das fünf Minuten vor Spielende den Ausgleich durch Marc Lindenberg hinnehmen musste.

An diesem Montag wird das Turnier mit den Spielen TSV Thedinghausen – TSV Uesen (18.30 Uhr) und TSV Bierden – MTV Riede (20 Uhr) fortgesetzt.