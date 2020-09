Daniel Wiechert (r.) ging mit dem TSV Bassen gegen Ippensen leer aus. (Björn Hake)

Der Saisonauftakt des TSV Bassen ist in der Fußball-Bezirksliga daneben gegangen. Die Mannschaft von Uwe Bischoff verlor ihr Heimspiel gegen den SV Ippensen mit 0:1 (0:0) und steht damit erst einmal im unteren Tabellenfeld der Staffel 1, in der sie als Titelfavorit gehandelt wird.

Die Bassener versuchten, über ihre technischen und taktischen Vorteile gegenüber ihren Gästen zum Erfolg zu kommen. Das Team des SV Ippensen setzte großen Kampf und einen betonten Körpereinsatz dagegen und hatte letztlich mit der unkonventionellen Spielweise Erfolg. So sahen die Zuschauer vor der Pause zwar die eine oder andere Chance der Gastgeber durch Daniel Wiechert, doch auch die Gäste hatten eine gute Torgelegenheit, als Jannis Klindworth den Ball knapp am Tor von Lukas Schuler vorbeischob. Nach der Halbzeit nahmen die Bassener zwar das körperbetonte Spiel an, musste sich aber nach einer guten Chance von Jonas Schnakenberg den Treffer zum 0:1 gefallen lassen. Das Tor markierte Ole Klindworth mit einem Weitschuss (74.). In der Schlussphase setzte das Team von Bischoff alles auf Offensive. Die Möglichkeiten zum 1:1 ließen aber Wiechert und Fabian Budelmann aus. „Unter dem Strich war der Sieg für Ippensen nicht unverdient“, meinte Uwe Bischoff.