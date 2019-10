Bescherte dem TSV Fischerhude-Quelkhorn per Schuss in den Winkel aus gut 20 Metern den zweiten Sieg in Folge: Johanna-Luisa Freese. (Björn Hake)

Chancenlos in Unterzahl: Das waren die Fußballerinnen des TSV Bassen im Bezirksligaspiel beim FC Ostereistedt/Rhade. Mit lediglich acht Akteurinnen konnte das Team von Bastian Okrongli antreten, kämpfte zwar vorbildlich, verlor aber dennoch und rutschte auf einen Abstiegsrang ab. Derweil unterlag im Kellerduell Etelsen der SpVgg Bison und bleibt Schlusslicht. Einen Lichtblick aus kreisverdener Sicht: Der TSV Fischerhude-Quelkhorn setzte sich gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf II durch und feierte seinen zweiten Sieg in Folge.

TSV Etelsen - SpVgg Bison 1:3 (1:1): Mit dem angestrebten Punktgewinn im Kellerduell wurde es nichts: Die Elf von Coach Alexander Coels spielte zwar eine Stunde lang gut mit, gab sich aber geschlagen, als Johanna Reichert mit einem Fernschuss die SpVgg mit 2:1 in Führung schoss. Weil nur drei Minuten später der Treffer zum 1:3 durch Carolin Ivens fiel, war die Moral der Etelserinnen dahin. „Uns fehlte es in der Schlussphase ganz eindeutig an der Kraft, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Sicherlich lag dies auch daran, weil zuletzt die Trainingsbeteiligung zu wünschen ließ“, bemängelte Coels. Vor der Halbzeit bot Etelsen eine gute Leistung und hatte sogar mehr vom Spiel. Entsprechend ging der TSV auch durch den Treffer von Cynthia Haase in Führung (6.). Chancen zu einem möglichen 2:0 ließen kurz darauf Tabea Heinemann und Josefine-Marie Freese aus. Besser machte es die SpVgg, die in Minute elf durch einen Fernschuss von Birte Diers zum 1:1 kam. Nach der Pause hatte Etelsen nur noch eine Möglichkeit, die von Leonie Büssenschütt aus der Nahdistanz vergeben wurde.

FC Ostereistedt/Rhade - TSV Bassen 2:0 (1:0): Bereits vor dem Anpfiff hatte der TSV Bassen keine reelle Chance auf einen Punktgewinn, da er nur mit sieben Feldspielerinnen und Torhüterin Jennifer Schmidt antreten konnte. Im Aufgebot von Okrongli debütierten mit Leonie Schwarz, Svea Lühmann und Rebekka Krantz zudem drei Spielerinnen, die eigentlich noch bei den B-Juniorinnen spielen. Beim FC bot sich daher von Beginn an das gleiche Bild: ein Spiel auf ein Tor. Keeperin Schmidt hielt, was zu halten war und hatte zudem zweimal Glück, als ihr die Latte aushalf. Doch zweimal landete der Ball dennoch im Netz. Das erste Mal nach einer Viertelstunde, als Claudia Müller das 1:0 erzielte. Das zweite Mal kurz nach Wiederbeginn, als Rieke Glinsmann für Ostereistedt den Treffer zum 2:0 markierte. „Leider hat der FC unser Ansuchen um eine Spielverlegung nicht zugestimmt. Nun mussten wir improvisieren und sind trotz des personellen Engpasses angetreten, was uns eine 0:5-Niederlage und eine Geldstrafe ersparte“, sagte Bassens Pressesprecher Uwe Norden, der zudem die tolle Moral der Bassenerinnen lobte, die bis zum Abpfiff kämpften.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - SV Ahlerstedt/Ottendorf 3:2 (1:0): Bis zum Abpfiff: Das ist auch das Stichwort für Jörg Beese. Er musste nämlich bis zu diesem um den Erfolg gegen Ahlerstedt zittern. Dabei tat dies nicht not, denn der TSV hätte schon vor der Pause für Ruhe sorgen können. Trotz drückender Überlegenheit und bester Torgelegenheiten durch Anna-Lena Thran und Johanna-Luisa Freese stand es aber nur 1:0 durch den Treffer von Nora Burmeister (15.). In Halbzeit zwei kippte dann das Spiel nach einer Stunde. Ahlerstedts Angreiferinnen Katja Rehfinger (60.) und Finja Tomfohrde (66.) nutzten ihre Chancen konsequent und brachten ihre Elf mit 2:1 in Front. „Zum Glück haben wir uns schnell wieder gefangen und das Spiel noch herumgerissen“, freute sich Beese, dass sein Team sich nicht vom Kurs abbringen ließ. Per Nachschuss erzielte Thran das 2:2 (72.) und zehn Minuten vor Schluss war Freese zur Stelle und setzte den Ball aus gut 20 Metern in den Winkel zum 3:2-Siegtor.