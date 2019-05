Denis Schymiczek (hier im Spiel gegen die TSV Wörpedorf-Grasberg) markierte den 2:1-Siegtreffer. (Björn Hake)

Bassen. Der TSV Bassen ist in der Fußball-Bezirksliga weiterhin in guter Form. Die Mannschaft von Trainer Uwe Bischoff bleibt durch einen 2:1 (0:1)-Sieg über den SV Ippensen das achte Spiel in Folge ungeschlagen. „Wir hatten sehr viele Chancen. Das Spiel hätte deshalb auch 10:2 ausgehen können“, sagte Bassens Coach Uwe Bischoff. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Bassener laut Bischoff vier klare Tormöglichkeiten. Doch den Treffer erzielten die Gäste. Nachdem ein TSV-Spieler gefoult wurde, spielte Ippensen weiter. Nach einer Flanke von rechts schob letztlich Sönke Hauschild zur Gästeführung ein (35.).

In der zweiten Halbzeit belohnten sich die Gastgeber dann für ihre gute Leistung. Nach einem Freistoß von David Schymiczek köpfte Christian Czotscher ein – 1:1 (55.). Nur vier Minuten später drehte die Bischoff-Elf die Partie. Denis Schymiczek ließ im Strafraum einen Gegenspieler nach dem anderen aussteigen und schob zum 2:1 ein (59.). Uwe Bischoff war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Aus meiner Sicht war das ein verdienter Sieg. Ippensen hat nur mit langen Bällen gespielt. Zum Schluss hatten wir noch einmal Glück, als ein Ball knapp am Tor vorbeiging“, zog der TSV-Coach ein positives Fazit. Für die Bassener geht es als Tabellensiebter um nichts mehr. Trotzdem wird die Bischoff-Elf sicherlich versuchen, auch das neunte Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben.