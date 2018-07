Jörn Kaib erzielte gegen den TSV Achim zwei Treffer. (Björn Hake)

Baden. Die Fußballmannschaft des TSV Bassen ist bei der Badener Sportwoche nicht zu stoppen. Das Team von Uwe Bischoff fertigte am Dienstagabend den TSV Achim mit 7:1 (2:0) ab und feierte damit seinen dritten Sieg im dritten Spiel.

Der Bezirksligist legte einen Blitzstart hin. Schon nach wenigen Minuten jagte Heiko Budelmann das Leder zum 1:0 in die Achimer Maschen. „Der Abschluss ist mir gut gelungen“, strahlte der Torschütze, dessen Team bis zur Pause wie aus einem Guss spielte. Ein weiterer Treffer wollte aber zunächst nicht gelingen. Erst kurz vor dem Seitenwechsel nutzte Dennis Vöge einen Fehler im Achimer Aufbauspiel und traf zum 2:0.

„Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen“, beklagte Sven Zavelberg. Achims Coach staunte aber über die Leistung der Grün-Roten nicht schlecht, denn binnen weniger Minuten in der zweiten Hälfte erzielten Luca Bischoff und Johannes Dietzel die Tore zum 4:0. Yasar Gerken nach tollem Spiel über die rechte Seite und Jörn Kaib machten das halbe Dutzend voll, ehe Kaib das 7:0 markierte. Kurz vor dem Abpfiff gelang Tim Melzer das Achimer Ehrentor. „Wir haben die Tore sehr gut herausgespielt. Es hat richtig Spaß gemacht“, so Budelmann, dessen Mannschaft nur noch vom TSV Thedinghausen am Sieg der Gruppe A gehindert werden kann.

Am Donnerstag geht es mit den Spielen TV Oyten II - TSV Bierden (18.30 Uhr) und SV Baden - TSV Uesen (20 Uhr) weiter.