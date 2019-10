Zwei Bassener Matchwinner: Torwart Lukas Schuler (links) und Kapitän Heiko Budelmann. (Björn Hake)

Die Ereignisse haben sich am Ende überschlagen: Überraschend hatte es bei der Paarung zwischen dem TSV Bassen und dem 1. FC Rot-Weiß Achim nämlich bis zur 86. Minute noch 0:0 gestanden. Dann aber erlöste Kapitän Heiko Budelmann die Bassener. Er war am langen Pfosten zur Stelle, nachdem der abgefälschte Schuss von Daniel Wiechert dorthin gelangte – 1:0 und ein Treffer mit Wirkung. Wie schon so häufig leisteten die Achimer von nun an keine Gegenwehr mehr. Und der TSV, der neue Zweite der Fußball-Bezirksliga, kannte keine Gnade mehr. Nach Eckball von Denis Schymiczek köpfte Justin Hülsmann zum 2:0 ein (88.), Wiechert verwertete eine flache Flanke von Jonas Lübeck zum 3:0 (89.) und Schymiczek krönte die berauschenden Bassener Schlussminuten mit einem traumhaften Lupfer aus 25 Metern zum 4:0-Endstand (90.+1).

Natürlich rechnete selbst TSV-Trainer Uwe Bischoff nicht mit dem Vierfachschlag. Durchaus aber glaubte er an ein Geduldsspiel mit einer späten Entscheidung. Denn natürlich wusste er, dass die Rot-Weißen schon häufiger in der Schlussphase eingebrochen sind. An diesem Sonntag musste Bassen letztlich auch darauf bauen. So brachte der Tabellenvorletzte aus Achim den Favoriten ordentlich ins Schwitzen. „Rot-Weiß Achim hat das gut gemacht. Sie haben kompakt gestanden und schnell gekontert“, lobte Bischoff den Gegner. Hieraus resultierten auch einige gefährliche Aktionen, die eine Führung für die Gäste hätten bedeuten können. Die größte Chance ließ dabei Achims Aleksandar Nesic liegen: Der Kapitän scheiterte in der 28. Minute per Elfmeter am stark reagierenden TSV-Torwart Lukas Schuler. Faruk Senci, der vor dem Strafstoß unfair von Schuler zu Fall gebracht wurde, hätte zuvor auch schon treffen können. In der 6. Minute setzte sich Senci stark gegen die Abwehrspieler des Gastgebers durch, allerdings klärte Schuler seinen Abschluss mit dem Fuß. Einen weiteren Hochkaräter vergab Achim dann in der 83. Minute. Aus fünf Metern Entfernung fand der eingewechselte Huseyin Tuncel nur Schuler, den letztlich niemand bezwingen konnte. Bischoff gestand: „Wir hätten auch in Rückstand geraten können.“

Ibrahim Burc, Co-Trainer des 1. FC Rot-Weiß Achim, haderte entsprechend: „85 Minuten spielst du sehr guten Fußball und wenn wir vorne ein Tor machen, dann hätte das anders ausgehen können.“ Er war am Sonntag alleine für das Team verantwortlich, da Achims Trainer Andreas Taubhorn nicht vor Ort sein konnte. Die schwachen Schlussminuten wollte Burc natürlich auch nicht außer Acht lassen. „Wir dürfen am Ende nicht so zusammenbrechen, das war zu einfach und ist Wahnsinn. Daran müssen wir arbeiten.“ Letzten Endes wollte er aber das Gute hervorheben. „Es war positiv von der Einstellung her. Wir haben viele Dinge richtig gemacht und solange alles möglich ist, werden wir kämpfen“, meinte Burc. Aus seiner Sicht hätte es auch nicht unbedingt zu dem Einbruch kommen müssen. Bei Budelmanns Führungstreffer könnte laut Burc nämlich eine Abseitsstellung vorgelegen haben. „Da setze ich ein Fragezeichen dahinter“, sagte er.

RW Achim im Glück

Die Achimer hatten allerdings auch etwas Glück, dass die Bassener Fußballer nicht schon vor der 86. Minute zum Torerfolg gekommen waren. Das lag unter anderem am gut aufgelegten Torwart Chrysovalantis Triantafylloy. Denn gerade in der zweiten Halbzeit waren die agilen TSV-Fußballer kaum zu halten und spätestens in der 66. Minute hätte der neue Tabellenzweite der Bezirksliga treffen müssen. Aber der später ausgewechselte Luca Bischoff schaffte es tatsächlich, den Ball aus einem Meter über das Tor zu schießen. Da es am Ende aber dann noch mit den Toren klappte, hatte Uwe Bischoff nichts zu meckern. „Es musste diesmal so ein Muschel-Tor wie das 1:0 den Knoten lösen. Ich bin sehr zufrieden, was meine Spieler machen.“