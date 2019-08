Seebergen. Der Fußball-Kreisligist TSV Bassen II hat seine Mannschaftskasse bei der Sportwoche des VfR Seebergen/Rautendorf mit 300 Euro aufgefüllt. Das Team von Trainer Marius Wagener setzte sich im Finale mit 2:1 (1:1) geben den SV Lilienthal-Falkenberg II (1.Kreisklasse Osterholz) durch. Jonas Willmann und Janis Lerbs erzielten die beiden Treffer des TSV. Torwart Leon Henke entschärfte im Endspiel einen SV-Foulelfmeter.

„Wir sind erst schwer ins Turnier gekommen, haben uns dann aber gesteigert“, ließ Marius Wagener nach dem Finalsieg durchblicken. Der TSV Bassen II kam in der Vorrunde zu zwei Siegen (TSV Dannenberg II 2:0, TSV Bülstedt/Vorwerk 5:1) und einem Unentschieden (VfR Seebergen/Rautendorf 2:2). „Das war super, das war elegant“, skandierten die Fans des TSV Bassen II freudestrahlend am Spielfeldrand nach dem Turniersieg bei der Seeberger Fußballwoche. Der TSV Fischerhude-Quelkhorn kreuzte in Seebergen mit seinem Reserveteam auf. Mit einem Erfolg (TSV Worphausen 5:0), einem Remis (TSG Wörpedorf II 3:3) und einer Niederlage (SV Lilienthal-Falkenberg II 1:3) landete der TSV Fischerhude-Quelkhorn II auf dem zweiten Gruppenrang, ehe es im Spiel um Platz drei eine 2:7-Abfuhr gegen den Gastgeber.