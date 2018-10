Der TSV Bassen II um Kevin Segelken (links) erarbeitete sich sein Glück und bezwang Henning Wiechmanns TSV Fischerhude-Quelkhorn. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Der zweiten Mannschaft des TSV Bassen ist im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals eine Überraschung gelungen. Das Team von Marius Wagener warf den Kreisliga-Spitzenreiter TSV Fischerhude-Quelkhorn aus dem Wettbewerb. Im fällig gewordenen Elfmeterschießen setzte sich Dörverden beim FSV Langwedel-Völkersen II durch. Keine Probleme hatte der SV Hönisch beim SV Holtebüttel und feierte einen Kantersieg. Erst in der Nachspielzeit sicherte Nikolas Brunken mit seinem Tor das Weiterkommen des FC Verden 04 II beim TSV Thedinghausen.

FSV Langwedel-Völkersen II – TSV Dörverden 3:5 n.E. (2:2, 1:1): Zwei Minuten vor Spielende führte der FSV mit 2:1. Die auf den Ausgleich drängenden Gäste erzwangen aber noch das Elfmeterschießen, als ihr Spielertrainer Nils Pohlner den Ball auf Emanuel Nunu spielte und dieser zum 2:2 traf. „Wir hatten genügend Gelegenheiten, die Partie zuvor zu entscheiden“, ärgerte sich FSV-Coach Ralf Görgens. Zudem hatten die Platzherren in der Schlussphase einen Mann mehr auf dem Platz, denn Philipp Rosebrock hatte nach einem Foul als letzter Mann an Janek Kamermann die Rote Karte gesehen (81.). Im Elfmeterschießen avancierte Dörverdens Keeper Christopher Senff zum Matchwinner. Senff wehrte die Bälle von Richter, Cordes und Sören Grimm ab, sodass lediglich Henric Hollatz traf. Für Dörverden verwandelten Bastian Deke, Nils Deke und Bastian Halbfas. In der regulären Spielzeit hatte Nils Deke im Nachschuss eines von Keeper Mika-Ole Haase gehaltenen Strafstoßes das 0:1 markiert (20.) und Hollatz zum 1:1 ausgeglichen (45.). Die Langwedeler 2:1-Führung ging nach einer Stunde auf das Konto von Kamermann. „Wir haben nach der Roten Karte noch glücklich das Elfmeterschießen erreicht“, sagte Dörverdens Co-Trainer Leon Delleske.

TSV Bassen II – TSV Fischerhude-Quelkhorn 2:1 (2:0): Kreisliga-Spitzenreiter Fischerhude hatte in Bassen ein deutliches optisches Übergewicht, fand aber kein Mittel, um die Defensive der Grün-Roten zu überlisten. Wenn dann einmal das Leder durch die Abwehr zischte, war Keeper Leon Henke zur Stelle. Nur einmal hatte Henke das Nachsehen. In der 70. Minute setzte sich Fischerhudes Michel Wülbers-Mindermann durch und spitzelte den Ball ins kurze Eck zum 1:2-Anschluss. Zu mehr Treffern kam der Favorit aber nicht und schied aus. „Es war sicherlich ein glücklicher Erfolg für uns. Aber auch das Glück muss man sich erkämpfen. Und das hat mein Team heute vorbildlich getan“, strahlte Coach Marius Wagener. Die Tore für seine Elf erzielten Kevin Ahlhorn auf Zuspiel von Marc Büssenschütt (20.) und Büssenschütt selbst (40.).

SV Holtebüttel – SV Hönisch 0:7 (0:3): Die Hönischer Tormaschinerie funktionierte nach dem 9:0-Sieg in Dauelsen nun auch in Holtebüttel. Schon vor der Halbzeit hatte der Kreisligist den Grundstein zum Sieg gelegt, als Moritz Ackermann (15./25.) und Max Brümmer (35.) eine 3:0-Führung herausgeschossen hatten. Nach der Pause machte Hönisch weiter Druck und kam zu vier weiteren Toren, die von Felix Hellwinkel (50./75./80.) und Lennart-Louis Gose erzielt wurden. „Unser Sieg war nie in Gefahr“, sagte SVH-Co-Trainer Marc Köhnemann.

TSV Thedinghausen – FC Verden 04 II 1:2 (0:0): Eine packende Partie bekamen die Besucher an der Eyter zu sehen. Letztlich setzte sich das glücklichere Team durch, das in der Nachspielzeit durch seinen Routinier Nikolas Brunken das 2:1 markierte. In der ausgeglichenen ersten Hälfte hatte Thedinghausen etwas mehr vom Spiel. In Durchgang zwei wurde das Spiel der Verdener zwingender. Die Elf von Oliver Rozehnal suchte die Entscheidung und ging nach einer Stunde durch Ibrahim Djassa Koua in Führung. Fünf Minuten später war David Hillmann zur Stelle und staubte zum 1:1 ab. „Nach dem 1:1 war es eine Partie mit offenem Visier, wobei beide Torhüter mit Glanzparaden Treffer verhinderten“, sagte Thedinghausens Pressesprecher Matthias Finke.

Die Halbfinalspiele werden am Ostermontag 2019 ausgetragen. Die Paarungen stehen noch nicht fest.