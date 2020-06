Bastian Helms spielte bereits viereinhalb Jahre für den TB Uphusen. Ab der kommenden Saison trägt er wieder das Trikot der Arenkampkicker. (Björn Hake)

Die Freude beim TB Uphusen war groß, als der Fußball-Oberligist mit Bastian Helms einen nicht unbekannten Neuzugang vorstellte (wir berichteten). Schließlich wussten die Verantwortlichen, wen sie sich da geangelt hatten. Einer, der den Verein bestens kennt und für seine 25 Jahre ordentlich Erfahrung mitbringt. Viereinhalb Jahre spielte Helms bereits für den TBU. Über Brinkum und Heeslingen kehrte er nun zurück.

Doch warum entschied sich Helms für eine Rückkehr? „Wir hatten in Heeslingen noch nicht über die neue Saison gesprochen. Dann hat mich Florian Warmer (Uphusens Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) kontaktiert. Ich habe dann mit ihm und Zecke (Trainer Christian Ahlers-Ceglarek, Anm. d. Red.) gesprochen. Danach habe ich mich dazu entschlossen, nach Uphusen zurückzukehren“, erzählt der 25-Jährige. In Heeslingen kam Helms vorwiegend auf Kurzeinsätze. Nicht ein einziges Mal in der derzeit noch unterbrochenen Saison spielte er 90 Minuten durch. Für jemanden, der ehrgeizig ist und sich weiterentwickeln will, ist das definitiv zu wenig. „Ich habe den Anspruch, immer zu spielen“, ist Helms kein Spieler, der sich freiwillig auf die Bank setzt.

Das will er auch in Uphusen nicht. Stattdessen möchte er seinen Teil zum Erfolg beitragen. „Verantwortung zu übernehmen, ist immer mein Ziel. Ich will mit Leistung vorangehen“, sagt der Neuzugang, der in eine Führungsrolle hineinwachsen will. „Dennoch bleibe ich ein Neuzugang.“ Das Gesicht des TB Uphusen wird sich in der kommenden Saison ändern. Der Verein will fortan auf junge Spieler setzen. Helms könnte da das fehlende Puzzleteil sein. „Ich kenne die Fans und die Verantwortlichen. Durch die viereinhalb Jahre, die ich vorher da war, ist der Bezug automatisch ein anderer, als wenn ich damals nur ein Jahr da gewesen wäre“, verdeutlicht der Mittelfeldspieler.

Bastian Helms sammelte bereits reichlich Erfahrung im Herrenbereich – die meiste davon in Uphusen. „Auch wenn der TuS Sudweyhe mein Heimatverein ist, bin ich in Uphusen vom A-Jugendlichen zum gestandenen Herrenspieler herangewachsen“, sagt Helms. Während der Saison 2017/2018 schloss er sich für zwei Jahre dem Bremen-Ligisten Brinkumer SV an. Dort kam er in seiner ersten Saison lediglich zu 13 Einsätzen. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord durfte er dreimal ran. Die zweite Saison lief besser. Helms gehörte zum festen Kern der Mannschaft, was sich in 27 Einsätzen widerspiegelte. In der vergangenen Saison schnürte der Mittelfeldakteur für den Heeslinger SC wieder in der Oberliga die Fußballschuhe. Und nun die Rückkehr nach Uphusen. Insgesamt kommt Helms auf 113 Spiele in der Oberliga. Reichlich Erfahrung für einen 25-Jährigen.

In der neuen Saison will Helms vor allem eins – nämlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. „Ich hoffe, dass es eine ruhigere und bessere Saison als die letzte wird. Der Kader ist eine andere Herangehensweise. Ich hoffe, dass wir eine gute Truppe haben, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben“, nennt der 25-Jährige seine Ziele für die kommende Oberliga-Spielzeit.

Mit Christian Ahlers-Ceglarek als Trainer trifft Helms auf jemanden, der beim TBU als Torhüter jahrelang selbst die Kommandos auf dem Platz gegeben hat. Dass diese Kombination passt, davon ist der Rückkehrer fest überzeugt. „Ich war bei einem Training dabei. Die Chemie zwischen Zecke und der Mannschaft war gut“, erzählt er.

Dabei könnte dem neuen Trainer laut Helms zugutekommen, dass er jahrelang selbst in der Mannschaft gespielt hat. „Er kennt die Mannschaft und ist keiner, der sich auf der Nase herumtanzen lässt. Er war ein Führungsspieler, von daher ist der Sprung vom Spieler zum Trainer nicht so schwer. Das kann gut klappen“, freut sich Helms auf die Zusammenarbeit mit seinem künftigen Trainer. Dass Ahlers-Ceglarek neuer TBU-Coach ist, hat bei Helms’ Entscheidung zurückzukehren in jedem Fall mit reingespielt. „Wir hatten ein positives Gespräch. Der Eindruck und die Idee, wie er spielen lassen will, haben mir zugesagt“, sagt er.

Der neue Coach freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit seinem Neuzugang. „Wir wissen, was er kann. Er hat einige Oberliga-Spiele auf dem Buckel und hat schon in Brinkum und Heeslingen gespielt. Wir haben einen jungen Kader, deswegen soll er ein Stück weit Verantwortung übernehmen, mit vorangehen und die jungen Leute führen“, verspricht sich Ahlers-Ceglarek einiges von seinem Neuzugang. Derzeit trainieren die Arenkampkicker ein- bis zweimal die Woche. „Das ist aber eher, um wieder zusammenzukommen. Das ist natürlich mehr Spaß als sonst üblich. Wir hoffen, dass es bald wieder losgeht“, erzählt der TBU-Coach.

Wenn es denn dann irgendwann wieder losgeht, will Bastian Helms sofort da sein und ein wichtiger Teil der Mannschaft werden. Ob im zentralen, defensiven, offensiven oder gar linken Mittelfeld, Helms ist variabel einsetzbar. Das könnte dem Neuzugang zugutekommen. So oder so will Helms mit dem TBU vor allem eins – eine ruhige Saison spielen. Mit ihm als Führungsspieler scheint dies kein unmögliches Unterfangen zu sein.