Im Sommer vergangenen Jahres war die Freude beim TB Uphusen groß. Die Verantwortlichen waren dabei, den Kader für die Saison 2020/2021 zusammenzustellen. Anfang Juni präsentierte der Fußball-Oberligist einen Neuzugang, der am Arenkamp wahrlich kein Unbekannter ist. Bastian Helms hatte sich dazu entschlossen, zum TBU zurückzukehren. Der Mittelfeldspieler kennt den Verein bestens, spielte er doch vor seinem zweiten Engagement bereits viereinhalb Jahre für die Arenkampkicker. Helms sollte als Führungsspieler vorangehen und ein Ansprechpartner für die jungen Wilden sein. Das gelang dem 26-Jährigen eindrucksvoll. Helms avancierte auf Anhieb zum Stammspieler in der Mannschaft von Trainer Christian Ahlers-Ceglarek und war maßgeblich daran beteiligt, dass es der TBU bis zum Saisonabbruch auf Platz sechs schaffte.

Wenn die neue Spielzeit beginnt, wird Bastian Helms allerdings nicht mehr das Trikot des TB Uphusen tragen. Der Mittelfeldspieler wechselt zu seinem Heimatverein TuS Sudweyhe. Dass Helms dem TBU nach nur einer Saison wieder den Rücken kehrt, war für die Verantwortlichen des Klubs aus dem Achimer Westen nicht abzusehen. „Das kam für alle überraschend“, sagt Uphusens Sportlicher Leiter Florian Warmer, der zugleich betont: „Basti war immer offen und ehrlich und hat uns seine Beweggründe genannt. Er ist beruflich mehr eingespannt. Zudem trifft er in Sudweyhe auf seinen Vater und seinen Bruder. Da hatten wir dann keine Gegenargumente.“ Dennoch findet es Warmer schade, dass der gemeinsame Weg zu Ende ist. „Basti hat uns gutgetan und es hat ihm gutgetan, hier zu spielen, weil er Verantwortung übernommen hat. Wenn er sich beruflich verändern will, steht der Sport nun mal an zweiter Stelle. Wir wünschen ihm alles Gute“, fällt dem Sportlichen Leiter der Abschied seines Führungsspielers nicht leicht.

Bastian Helms freut sich über seine Rückkehr an die Altenauer Straße, zumal er dort auf zwei Familienmitglieder trifft. „Natürlich war der ausschlaggebende Grund, dass ich mit meinem Vater (Trainer Sven Helms, Anm. Red.) und meinem Bruder (Spieler Calvin Helms, Anm. Red.) zusammen kicken kann. Das hatten wir immer mal geplant und jetzt wird es dann bald auch Realität, dass wir alle gemeinsam auf dem Fußballplatz stehen werden“, sagt der 26-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Beim Klub aus dem Landkreis Diepholz lernte er von klein auf mit dem runden Spielgerät umzugehen, ehe es ihn 2013 erstmals zum TBU zog.

Viereinhalb Jahre später und reifer suchte er sich eine neue Herausforderung beim Brinkumer SV, bejubelte mit den Blau-Weißen gleich in seiner Debütsaison die Meisterschaft in der Bremen-Liga. Doch die große Krönung einer formidablen Spielzeit blieb aus: Denn in der Aufstiegsrelegation zur Regionalliga zog der BSV bekanntlich den Kürzeren. Nach einem kurzweiligen Intermezzo beim Heeslinger SC kehrte der Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer zum TB Uphusen zurück. Dass er den Klub aus dem Achimer Westen zum zweiten Mal verlässt, fällt dem Mittelfeldakteur alles andere als leicht. „Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, das Umfeld ist genial und der ganze Verein sowieso. Wenn die Familie nicht rufen würde, wäre ich auch weiter hier geblieben“, adelt Helms den TB Uphusen.

Beim Oberligisten kam der 26-Jährige mehr über die Außen, beim TuS soll er eine andere Position bekleiden, wie Trainer Benjamin Jacobeit verrät: „Wir sehen ihn ganz klar im zentralen Mittelfeld als Spielmacher. Dort hat er seine Stärken, er soll unser Spiel lenken und mit seiner Torgefahr auch offensiv denken.“ Das kommt dem Neuzugang sehr entgegen, wie er schmunzelnd beschreibt. „Ich bin recht flexibel, aber als Zehner fühle ich mich am wohlsten. In der Mitte habe ich viel mehr Ballkontakte, nehme mehr am Spiel teil“, freut sich Helms über die Umstellung zum zentralen Mittelfeldregisseur.

Auch wenn er zwei Ligen runter wechselt, kehrt er mit großen Ambitionen zu seinem Jugendverein zurück. „Ich gehe nicht zum TuS Sudweyhe, um einen Gang runterzuschalten. Natürlich möchte ich weiter zielstrebig Fußball spielen. Und das Ziel muss es sein, um die ersten beiden Plätze mitzuspielen. Genug Qualität besitzt der Kader auf alle Fälle“, unterstreicht der erfahrene Spielmacher.

Das Potenzial der Sudweyher Truppe kann Helms auch deshalb ganz gut einschätzen, weil er im Sommer ein paar Trainingseinheiten bei den Grün-Weißen absolviert hat. Und genau deswegen weiß Benjamin Jacobeit auch, was dem Bezirksligisten für ein Transfer gelungen ist. „Auch wenn er der Sohn von meinem Trainerkollegen Sven ist, war es nicht wirklich einfach, ihn zu überzeugen. Deswegen sind wir nun umso glücklicher, dass er sich uns anschließen wird“, meint der Trainer, der seinen Neuzugang wie folgt beschreibt: „Er ist der klassische Ballverteiler in der Zentrale. Er soll mit seiner Erfahrung aber auch die jungen Spieler an die Hand nehmen.“

Zur Sache

Hollerieth nicht mehr Trainer in Ottensen

Achim Hollerieth, früherer Coach des Fußball-Oberligisten TB Uphusen, kehrt dem FC Teutonia Ottensen im Sommer den Rücken. Das vermeldete der Fußball-Regionalligist auf seiner Facebookseite. „Nach mehreren Gesprächen konnte man sich leider auch im weiteren Verlauf nicht auf eine gemeinsame zukünftige Ausrichtung einigen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ansichten wird der zum Ende der Spielzeit auslaufende Vertrag des 47-jährigen A-Lizenz-Inhabers einvernehmlich nicht verlängert. Wir bedanken uns bei Holler für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm nur das Beste für die Zukunft“, heißt es in einer Mitteilung.

Hollerieth hatte den Hamburger Verein erst zu dieser Spielzeit übernommen und den Aufsteiger in der Süd-Gruppe der zweigeteilten Regionalliga zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung auf Platz zwei geführt. Davor trainierte der ehemalige Zweitligakeeper, der auch einmal in der Bundesliga zum Einsatz kam, von Oktober 2019 bis März 2020 den TBU. Teutonia Ottensen hat bereits einen Nachfolger für Achim Hollerieth gefunden. Dietmar Hirsch übernimmt zum 1. Juli den Cheftrainerposten.