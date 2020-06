Bastian Helms läuft ab der kommenden Saison wieder für den TBU auf. (Björn Hake)

Sehr viel deutete daraufhin, dass Marius Winkelmann in der Oberliga Niedersachsen weiterhin für den TB Uphusen aufläuft. „Wir waren in sehr guten Gesprächen mit ihm“, sagte Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TBU, am Freitag. Doch nun musste Warmer eine Entscheidung verkünden, auf die er gerne verzichtet hätte: Winkelmann verlässt die Fußballer aus dem Achimer Westen – aus beruflichen Gründen. Der Mittelfeldspieler ist nicht der einzige Abgang beim TBU: Künftig wird auch Besir Rogaqi nicht mehr zum Kader der Arenkampkicker gehören.

Marius Winkelmann verlässt die Arenkampkicker aus beruflichen Gründen. (Björn Hake)

Die Lücken, die die beiden hinterlassen, will Warmer füllen. Und er ist auf einem guten Weg. Denn der Sportliche Leiter gab neben den beiden Abgängen auch bekannt, dass sich Bastian Helms zu einer Rückkehr nach Uphusen entschieden hat. Der 25-jährige Mittelfeldakteur hatte den TBU während der Saison 2017/2018 in Richtung Brinkumer SV verlassen und spielte zuletzt für den Heeslinger SC in der Oberliga. „Wir haben den Kontakt zu Bastian stets gehalten. Er soll und kann bei uns in Zukunft auch viel Verantwortung übernehmen“, kündigte Florian Warmer an. Vor seinem Wechsel nach Brinkum hatte Helms bereits viereinhalb Jahre für den TBU gespielt. In dieser Saison kam er für Heeslingen zu 17 Oberliga-Einsätzen.

Bastian Helms ist sicher ein Kandidat, der Marius Winkelmann im Mittelfeld ersetzen kann. Dieser hinterlässt aufgrund seiner Erfahrung, die er vor seiner Uphuser Zeit in der Regionalliga gesammelt hat, jedoch riesige Fußstapfen. „Wir hätten auch gerne mit ihm weitergemacht und auch Marius wäre gerne geblieben. Sein Job und Oberliga-Fußball sind künftig aber nicht mehr vereinbar“, bedauerte Florian Warmer. Für Besir Rogaqi stehe hingegen die Gesundheit aktuell an erster Stelle. Denn der Mittelfeldspieler, der im Sommer 2019 vom BV Essen nach Achim gekommen war, kuriert aktuell eine schwere Verletzung aus. Rogaqi zog sich im März einen Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie zu.