Bastian Okrongli coacht Bassens Frauen auch in der kommenden Saison. (Marvin Ibo Güngör)

Die Frauen des TSV Bassen, die in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg West an den Start gehen, haben bereits frühzeitig Planungssicherheit für die kommende Spielzeit. Wie der Verein mitteilt, wird Bastian Okrongli auch in der Saison 2021/2022 die Mannschaft coachen. Der 30-Jährige habe jüngst seine Zusage gegeben und geht damit in seine fünfte Saison als Trainer des aktuellen Tabellenführers.

Zudem haben mit Ausnahme von Katja Wiesenmüller, die berufsbedingt eine Pause einlegen wird, da sie sich im Süden der Republik weiterbildet, alle Spielerinnen für die kommende Spielzeit ihre Zusage gegeben. Ebenfalls weiter an Bord bleibt Koordinator Uwe Norden. Für ihn ist es bereits die 26. Spielzeit, in die er geht. Bassens Koordinator freut sich über die Zusagen des Trainers und der Spielerinnen. „Auch wenn wir schon jetzt einen guten Kader haben, würden wir noch gerne den einen oder anderen Neuzugang bei uns begrüßen wollen“, hofft Norden auf eine möglichst sorgen- und verletzungsfreie Zukunft. Nun bleibe es abzuwarten, ob, wann und wie es mit der aktuell unterbrochenen Saison weitergeht.