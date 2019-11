Führt mit Etelsen die Bezirksliga-Tabelle an: Bastian Reiners. (Björn Hake)

Bastian Reiners: In einem Satz, das ist extrem schwierig (überlegt).

Ich würde sagen, dass auch unsere mannschaftliche Geschlossenheit, die in diesem Jahr noch einmal größer ist, unsere individuelle Qualität auf den Platz gebracht hat. Wir haben zudem eine hohe Kontinuität gezeigt. Wegen dieser Gründe konnten wir ungeschlagen durch die Hinrunde gehen. Auch in der letzten Saison hatten wir gute, individuell starke Spieler. Häufig wird bei uns aber vergessen, dass wir da noch nicht so weit waren.

Wir haben aus dem letzten Jahr gelernt. Mittlerweile weiß wohl jeder, dass – egal wie viele gute Spieler du hast – Du nicht so einfach durch die Bezirksliga marschierst. Jedes Spiel muss vernünftig und immer mit 100 Prozent angegangen werden. Jedes Team freut sich doch einen Ast, gegen uns zu gewinnen. Ich denke da zum Beispiel an Oyten, die haben das 0:0 am ersten Spieltag gegen uns wie einen Sieg gefeiert. Und das auch vollkommen zu Recht. Weil die es damals einfach gut gegen uns gemacht haben.

Möglicherweise kann das der Wink mit dem Zaunpfahl zur richtigen Zeit gewesen sein. Wir wurden gleich daran erinnert, dass es nicht so einfach wird. Aber noch einmal: Oyten hat es damals sehr gut gemacht. Wir hatten zwar ein paar Chancen. Doch wenn man daraus mal nicht seine Tore macht, geht so ein Spiel schnell 0:0 aus. Man sieht aber auch, dass wir da kein Tor kassiert haben und überhaupt erst fünf Gegentore gefangen haben. Oft sagt man: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Soweit sind wir noch lange nicht. Aber das ist natürlich ein Faustpfand, den wir momentan haben. Wir lassen defensiv wenig zu und kriegen wenige Gegentore. So holst du fast sicher immer einen Punkt.

Vor allen haben wir mit Max Jäger, Christopher Petzold, Simon Gloger oder Nico Meyer gute Abwehrspieler. Sie haben alle schon viel Erfahrung und kennen sich lange. Hinzu kommt mit Kevin Bähr und Justin Gericke – sozusagen die zwei Neuen in diesem Sechsergestirn – noch weitere Qualität hinzu. Es passt hinten einfach. Die Jungs in der letzten Reihe machen es gut. Oft stehen wir hoch und sie bügeln viel aus – vor allem im Eins-gegen-Eins. Zum Beispiel Petzi (Christopher Petzold, Anm. d. Red.): Er ist nicht der Schnellste, hat aber ein unglaublich gutes Stellungsspiel. Zudem sind sie alle fit. Das alles gibt uns vorne Sicherheit. Da kann man ruhig mal vorne bleiben und ein bisschen Luft holen. Weil man weiß: Die Jungs hinten regeln das.

Was so etwas angeht, bin ich auch gerne mal der Mahner. Wir hatten vor sechs, sieben Wochen so eine Situation, als einer der Konkurrenten von oben verloren hat. Da habe ich gleich zu meinen Mitspielern gesagt: Hört auf, mir mit anderen Ergebnissen zu kommen. Denn damit fängt es doch an: Dann wird eher auf die anderen geguckt als auf sich selber. Sechs Punkte sind natürlich ein schönes Polster. Letztes Jahr hatte Hambergen aber auch einen großen Vorsprung, den wir noch aufgeholt haben. Es kann schnell gehen. Bis zum Winter sind es jetzt noch drei Spiele, da wollen wir unseren Vorsprung natürlich halten. Aber insgesamt sind es halt noch viele Punkte, die vergeben werden. Ich feier erst, wenn der Titel auch rechnerisch sicher ist.

Gerade die erfahrenen Leute bei uns sind eher bodenständig und ruhiger. Wir haben das auch weitergegeben bekommen von früheren Kapitänen. Da denke ich zum Beispiel an Simon Glogers älteren Bruder Mario. Für mich war er der perfekte Kapitän. Er hat sehr viel mitgebracht. Er war immer sehr bodenständig und hat das Team in den Vordergrund gestellt. Ich lass auch mal gerne einen netten Spruch zu jemanden ab, der vielleicht ein bisschen abhebt, weil er mal drei gute Spiele gemacht hat. Dann wird im Training halt mal ein Spruch verteilt. Alles auf eine liebe und nett gemeinte Art, aber eben auch als kleine Spitze. Das kriegen wir schon ganz gut hin. Wir spielen ja auch nur in der Bezirksliga. Da hat keiner einen Grund zu denken, er sei der große Macker, wenn er mal ein paar gute Spiele hinter sich hat. Daher sind wir auch ganz weit davon entfernt, abheben zu dürfen.

Am Anfang haben wir uns ein bisschen tiefer gestellt, wie es auch unser Trainer Nils Goerdel gesagt hat. Wir wollten Bassen ein bisschen das Spiel überlassen. In der Hoffnung, dass ihr gutes Umschaltspiel nicht zur Entfaltung kommt. Aber am Anfang haben wir individuelle Fehler gemacht. Bassen hatte dadurch zwei gute Chancen. Es hat bei uns an allen Ecken und Kanten gefehlt und wir waren wenig selbstbewusst. Ich würde nicht von Druck sprechen: Aber wir waren nicht da. Die kleine Umstellung, wieder höher anzugreifen, hat uns Selbstvertrauen gegeben. Diese Art zu spielen, macht uns stark: Wenn wir vorne draufgehen, attackieren und den Gegner zu Fehlern zwingen. Also das Ganze aktiver gestalten. Ich glaube, das hat vielen von uns Sicherheit gegeben. Und man muss auch sagen, die Tore zum 1:1, 2:1, 3:1 sind schnell binnen weniger Minuten gefallen. Für Bassen war das sicher ein Schlag ins Gesicht.

Mit den anderen rede ich darüber gar nicht so viel. Für mich ist das eher motivierend. Denn es ist wesentlich schöner, um irgendetwas zu spielen, als im Mittelfeld rumzudaddeln. Wenn es um viel geht, ist man auch zehn Prozent mehr motiviert. Ich fand es zum Beispiel auch cool, als wir damals gegen den Abstieg gekämpft haben (der TSV Etelsen ist im Sommer 2018 aus der Landesliga abgestiegen, Anm. d. Red.). Da gehst du in jedes Spiel mit Vollgas. Ich empfinde das aber nicht als Druck, sondern freue mich eher auf solche Spiele. Ich finde es cool und sehe das nicht als hemmenden Faktor.

Alle wollen zurück in die Landesliga. Wir haben schon in den Pokalspielen gegen Verden, Bornreihe und Ahlerstedt gemerkt, dass es Spaß macht, noch mehr gefordert zu werden. Wir sind damals als Mannschaft zusammengeblieben. Das ist, glaube ich, fast einmalig. Gerade, wenn es beim ersten Anlauf mit dem Wiederaufstieg nicht klappt. Im ersten Jahr denken viele, gut ich bleibe noch ein Jahr, um es wieder gutzumachen. Aber wenn dann noch mal viele sagen: Okay, ich bleibe. Das spricht einfach für die Mannschaft. Wir wollen alle nach dem eigenen Maximum streben. Viele, die von uns schon in der Landesliga gespielt haben, wissen, wir könnten da mithalten. Deshalb wollen wir da unbedingt wieder hin.

Zur Person

Bastian Reiners (29)

ist Stürmer und Führungsspieler des Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen. Mit den Schlossparkkickern liegt er auf Titelkurs: In der Hinrunde, die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist, sind Reiners und Co. ohne Niederlage geblieben.