Spielen bald in einem Team: Steen Burford (l.) und Bastian Rosilius. (Björn Hake)

Verden. Der Aufstieg in die Fußball-Landesliga Lüneburg ist dem FC Verden 04 nicht mehr zu nehmen. Und er wird mit einem Torhüter-Trio in die höhere Liga gehen. Nicolas Brunken, Sportlicher Leiter der Reiterstädter, teilte am Donnerstagvormittag mit, dass sich Bastian Rosilius zu einem Wechsel in die Domstadt entschieden hat. Aktuell hütet Rosilius noch den Kasten des Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen.

„Es ist der Wunsch unseres Torwart-Trainers Hilmar Knolle gewesen, dass wir mit drei Keepern in die Landesliga-Saison gehen“, sagte Brunken im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aus Erfahrung haben wir uns entschieden, ihm den Wunsch zu erfüllen. Denn wenn man nur zwei Keeper im Kader hat und einer sich verletzt, sieht es ganz schnell schlecht aus.“

Bastian Rosilius ist beim FC Verden 04 kein Unbekannter. Der Torhüter hat bereits in der Jugend und auch im Erwachsenenbereich beim Klub von der Aller gespielt.