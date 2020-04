Bilder wie diese wird es in diesem Jahr am Nordseestrand von Cuxhaven nicht geben. Die Beachhandball-Turniere finden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. (fr)

Kein Beachhandball in Cuxhaven und auch kein Aller-Weser-Cup: Der Corona-Krise fallen im Sommer zwei Outdoor-Highlights zum Opfer. Am Freitag hatte Katja Klein die Mannschaften über den Präsidiumsbeschluss des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) informiert. „Veranstaltungen mit 1000 oder mehr Teilnehmern und Zuschauern sind bis einschließlich 31. August nicht zuzulassen. Da alle unsere Turniere im Sand von Duhnen in diesen Zeitraum fallen und als Großveranstaltung gelten, erhalten wir keine Genehmigung diese durchzuführen”, erläutert die Bildungsreferentin des HVN. Zudem habe man eine Verantwortung gegenüber den Sportlern und allen ehrenamtlichen Helfern. Vier Veranstaltungen hatte der Verband in diesem Jahr am Strand von Duhnen geplant. Aus dem Kreis Verden wären Teams vom TSV Daverden, der HSG Verden-Aller, Jugendhandball MoIn Wesermarsch sowie dem TV Oyten am Start gewesen. Klein: „Ich wünsche uns allen, dass wir gesund durch diese schwierige Zeit kommen und uns hoffentlich 2021 in Cuxhaven wiedersehen.”

Nahezu zeitgleich hat auch die HSG Verden-Aller aufgrund der Corona-Pandemie den diesjährigen Aller-Weser-Cup abgesagt. Dass neben dem Tag der Handballjugend größte Feldturnier der Region war für den 23. August auf den Sportplätzen des TSV Borstel geplant. Man hoffe auf Verständnis und freue sich auf den Aller-Weser-Cup 2021, teilt das Organisationsteam der HSG mit. Als Termin für die 15. Auflage des Jugend-Turniers ist der 29. August 2021 vorgesehen.