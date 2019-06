Cuxhaven. Wenn der Handballverband Niedersachsen (HVN) an diesem Wochenende in Cuxhaven-Duhnen seine diesjährige Beachhandball-Tournee mit den Turnieren für die weibliche A- und B-Jugend sowie die männliche Jugend B eröffnet, dann gibt es eine Premiere: Erstmals werden im Sand von Duhnen auch Inklusionsmannschaften aus Hamburg, Bremen und Niedersachsen am Start sein. Die Angehörigen des Organisationsteams erwarten am Sonnabend zehn Mannschaften, in denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam Handball spielen.

Laut HVN-Bildungsreferentin Katja Klein haben für die Veranstaltung rund 1140 Teilnehmer gemeldet. Neben den zehn Inklusionsmannschaften nehmen bei der weiblichen A-Jugend 25 Teams teil, bei der weiblichen B-Jugend sind es 39 und bei der männlichen B-Jugend 32. Das Gros zeltet auf einer Fläche zwischen Deich und Nordseestrand. Aus dem Kreis Verden taucht nur der TV Oyten mit drei Mannschaften in den Meldelisten auf. Nach der Auftaktveranstaltung an diesem Wochenende geht es von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni, mit den Turnieren der weiblichen und männlichen C-, D- und E-Jugend weiter. Dann werden im VGH-Stadion neben Teams vom TV Oyten auch Vertretungen des TSV Daverden am Start sein.