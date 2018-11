Jana Kokot war nicht zu stoppen. 15 Tore markierte Oytens Leistungsträgerin. (Björn Hake)

Leverkusen. Zunächst wurden die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten überrascht. Denn sie hatten in ihrem Auswärtsspiel gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen II fest damit gerechnet, dass sie auf eine offensive Deckung treffen. Doch das taten sie nicht. „Leverkusen stand mit einer 6:0-Abwehr auf dem Feld“, sagte TVO-Trainer Jörg Leyens. Die Überraschung glückte Leverkusen zunächst auch. Doch am Ende sollte sie der Bundesliga-Reserve dann doch nicht helfen: Oyten feierte bei den Rheinländerinnen einen 33:24 (15:18)-Erfolg. Vor dem Jubel mussten die „Vampires“ allerdings eine beeindruckende Aufholjagd hinlegen.

Die defensive Deckung, die Leverkusen zu Beginn bevorzugte, sollte Wirkung beim Gegner aus Oyten zeigen. Das Tam von Jörg Leyens kam damit zunächst überhaupt nicht zurecht. Erst in der neunten Spielminute markierte Lisa Bormann-Rajes den zweiten Treffer für die Gäste. Zuvor hatten die Leverkusenerinnen allerdings schon sieben Mal getroffen. Für den TVO war diese Situation jedoch nicht fremd. Vor einer Woche, im Heimspiel gegen den TV Aldekerk, hatten Oyten zu Beginn selbst hoch geführt. Die Leyens-Sieben musste sich danach aber mächtig strecken, um die zwei Punkte in Oyten zu behalten.

Die „Vampires“ wussten am Sonnabend in Leverkusen also, dass ein solcher Abstand noch aufgeholt werden kann. „Gut war für uns zudem, dass wir in dieser Saison schon mehrmals Rückstände gedreht haben. Außerdem war der Glaube an den Sieg auch nach dem 1:7 noch bei allen vorhanden“, meinte Leyens. Dass dem so war, bewiesen die Oytenerinnen besonders im Laufe der zweiten Halbzeit. Zwar verkürzten die Gäste den Sechs-Tore-Rückstand aus der Anfangsphase bis zur Pause (15:18), doch nach dem Seitenwechsel mussten sie ihre Aufholjagd zunächst von vorne starten: Denn Leverkusen führte in der 35. Spielminute wieder mit fünf Toren (21:16).

Danach steigerten sich die Gäste aber enorm. Besonders in der Deckung ließen die „Vampires“ kaum noch etwas zu. Darüber hinaus präsentierte sich Oytens Keeperin Bryana Newbern in Galaform. „Sie hat freie Würfe gehalten, Chancen von außen pariert und zudem noch tolle Pässe nach vorne gespielt“, lobte Jörg Leyens seine Torhüterin.

Nach 44 Minuten war die Aufholjagd beendet: Lisa Bormann-Rajes traf für den TV Oyten zum 22:22. Danach kippte das Spiel endgültig. Während die Bundesliga-Reserve nur noch zweimal traf, war der Oytener Angriff nicht mehr aufzuhalten. Besonders nicht Jana Kokot, die auf insgesamt 15 Tore kam.